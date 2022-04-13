"Москва и мир": Face Pay и поиски стрелка в Нью-Йорке

Пассажиры и сотрудники столичного метро воспользовались сервисом Face Pay более 19 миллионов раз. Об этом сообщили в Дептрансе. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, оплата проезда "лицом" – современный и удобный способ, а также полностью отечественная разработка.

Платежные данные хранятся только на стороне банка ВТБ и защищены по общепринятому в мировой индустрии платежных карт протоколу безопасности. Сама система находится под полным контролем столичного правительства.

Face Pay заработал на всех станциях подземки 15 октября 2021 года. Для регистрации необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение и привязать к аккаунту банковскую карту. После этого доставать в метро проездной больше не нужно. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Полиция Нью-Йорка разыскивает Фрэнка Джеймса. Человек с таким именем является фигурантом дела о стрельбе в метро. За информацию о его месте нахождения обещана награда – 50 тысяч долларов. Инцидент произошел накануне утром в час пик на станции "36-я стрит" в Бруклине, где пересекаются две линии подземки.

Мужчина надел в вагоне противогаз, бросил дымовую шашку и открыл огонь по людям. Он успел сделать более 30 выстрелов. В результате ранения получили 10 человек, еще 13 пострадали во время давки либо отравились дымом. Движение поездов в южном Бруклине было приостановлено, близлежащие школы закрыты.

На месте преступления найдены пистолет, канистра с бензином и ключ от арендованной машины. Человеком, взявшим автомобиль в прокат, оказался 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. В полиции предполагают, что именно он и устроил стрельбу. О мотивах подозреваемого пока не известно. Следователи предполагают, что речь идет не о теракте, а об одиночном нападении. Ранее СМИ сообщили, что на станции были найдены взрывные устройства, но эта информация не подтвердилась.

В столице усилили контроль качества водопроводной воды из-за весеннего паводка. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, сотрудники лабораторий и инспекций переведены на усиленный режим работы, также увеличено количество контрольных точек, где берут пробы в устьях малых рек и притоках.

Кроме того, в период паводка сбор проб проводится дважды в сутки. Затем образцы исследуют в лабораториях центра контроля качества воды. Результаты передают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки.

Паводок в Подмосковье уже начался. Половодье ограничило доступ к трем мостам в нескольких городских округах. Так, в Озерах нет движения по мосту через Оку, в Луховицах для автотранспорта не работает Белоомутская переправа, а в Коломне перекрыт Бобреневский мост через Москву-реку. Водителям советуют заранее выбирать пути объезда.