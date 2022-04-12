"Москва и мир": расследование взрыва газа в Ступине и картины вернулись

12 апреля, 21:35
Главный инженер газовой компании не провел техобслуживание в квартире в Ступине, где накануне произошел взрыв. Мужчину задержали. Как полагают следователи, утечка газа или неисправность техники привели к смерти шести человек, еще 20 пострадали.
По уголовному делу следователи и криминалисты провели осмотры, обыски, изъяли документы в управляющих и обслуживающих организациях, а также допросили более 50 человек.
Взрыв на четвертом этаже жилого дома в Ступине произошел 11 апреля рано утром. К вечеру завершился разбор завалов. Разрушены и повреждены 13 квартир. Жителей пострадавшего дома разместили во временных пунктах.
Картины, которые удерживали на финской границе, вернулись в Третьяковскую галерею. Об этом сообщили в администрация музея. Из-за введенных санкций полотна застряли на таможне в начале месяца. Речь идет о трех картинах – "Явление отроку Варфоломею" Михаила Нестерова, она входит в собрание музея-заповедника "Абрамцево", а а также двух полотнах из собраний Третьяковской галереи: "Москва. Красная площадь" Василия Кандинского и "Заключенный" Николая Ярошенко. Они выставлялись в рамках экспозиции "Форма бесконечности", которая проходила в Музее современного искусства в итальянской Удине.
На пути домой и возникла неожиданная проблема. Ее удалось решить только после вмешательства внешнеполитического ведомства. Еврокомиссия подтвердила, что произведения искусства не попадают под действие введенных ограничительных мер, и неделю назад ценный груз наконец пересек российскую границу.
Эксперты осмотрели полотна и пришли к выводу, что неприятный инцидент на их состоянии не отразился. Картины были доставлены в специализированном термостатическом фургоне. В нем поддерживалась температура +19 градусов. Для большей безопасности полотна упаковали в специальные музейные ящики.
Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин. Президент 12 апреля прилетел в Благовещенск, где вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным осмотрел строительство космодрома Восточный.
С этой площадки, как заявил Владимир Путин, будет запущен автоматический аппарат космического роботизированного комплекса "Луна-25". Также президент отметил, что Москва и Минск будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере и поручил Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.
Также президент в ходе визита на космодром Восточный вручил государственные награды космонавтам Сергею Прокопьеву, Александру Скворцову и Олегу Скрипочке.
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