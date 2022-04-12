"Москва и мир": новые детсады и картины вернулись

Три новых детских сада открыли в ТиНАО: два – в поселении Московском и один – в Десеновском. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, в детских садах есть все необходимое для комфорта малышей – просторные комнаты, раздевалки и залы для занятий музыкой и спортом На прилегающих территориях обустроили современные игровые площадки. Всего новые дошкольные учреждения смогут посещать 770 воспитанников.

В 2021 году в Москве открылись 12 детсадов, а всего за последние 10 лет город построил более 330 дошкольных учреждений. Их посещают 57,5 тысячи малышей. Благодаря таким темпам строительства удалась снизить минимальный возраст зачисления в детский сад. Теперь родители могут это сделать, когда ребенку исполнится 2 года и 2 месяца.

Картины, которые удерживали на финской границе, вернулись в Третьяковскую галерею. Об этом сообщили в администрация музея. Из-за введенных санкций полотна застряли на таможне в начале месяца. Речь идет о трех картинах – "Явление отроку Варфоломею" Михаила Нестерова, она входит в собрание музея-заповедника "Абрамцево", а а также двух полотнах из собраний Третьяковской галереи: "Москва. Красная площадь" Василия Кандинского и "Заключенный" Николая Ярошенко. Они выставлялись в рамках экспозиции "Форма бесконечности", которая проходила в Музее современного искусства в итальянской Удине.

На пути домой и возникла неожиданная проблема. Ее удалось решить только после вмешательства внешнеполитического ведомства. Еврокомиссия подтвердила, что произведения искусства не попадают под действие введенных ограничительных мер, и неделю назад ценный груз наконец пересек российскую границу.

Эксперты осмотрели полотна и пришли к выводу, что неприятный инцидент на их состоянии не отразился. Картины были доставлены в специализированном термостатическом фургоне. В нем поддерживалась температура +19 градусов. Для большей безопасности полотна упаковали в специальные музейные ящики.

Главный инженер газовой компании не провел техобслуживание в квартире в Ступине, где накануне произошел взрыв. Мужчину задержали. Как полагают следователи, утечка газа или неисправность техники привели к смерти шести человек, еще 20 пострадали.

По уголовному делу следователи и криминалисты провели осмотры, обыски, изъяли документы в управляющих и обслуживающих организациях, а также допросили более 50 человек.

Взрыв на четвертом этаже жилого дома в Ступине произошел 11 апреля рано утром. К вечеру завершился разбор завалов. Разрушены и повреждены 13 квартир. Жителей пострадавшего дома разместили во временных пунктах.