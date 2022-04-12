"Москва и мир": новые детсады и шторм на Филиппинах

12 апреля, 18:10
Три новых детских сада открыли в ТиНАО: два – в поселении Московском и один – в Десеновском. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, в детских садах есть все необходимое для комфорта малышей – просторные комнаты, раздевалки и залы для занятий музыкой и спортом На прилегающих территориях обустроили современные игровые площадки. Всего новые дошкольные учреждения смогут посещать 770 воспитанников.
В 2021 году в Москве открылись 12 детсадов, а всего за последние 10 лет город построил более 330 дошкольных учреждений. Их посещают 57,5 тысячи малышей. Благодаря таким темпам строительства удалась снизить минимальный возраст зачисления в детский сад. Теперь родители могут это сделать, когда ребенку исполнится 2 года и 2 месяца.
На Филиппинах жертвами тропического шторма "Меги" стали по меньшей мере 42 человека. Есть пропавшие без вести. Всего в зоне стихийного бедствия проживают около 140 тысяч жителей архипелага. Стихия обрушилась на острова несколько дней назад. Основной ее удар пришелся на восточные территории. Скорость ветра местами достигала 29 метров в секунду. Шторм вызвал сход оползней. В результате разрушены десятки дорог и жилых домов.
В некоторых городах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. В ряде регионов отменены занятия в школах, работу приостановили около 100 предприятий и некоторые порты. Вызванные штормом наводнения затопили сотни гектаров посевов.
От стихии сейчас страдает и агросектор Марокко. Страна из-за засухи может потерять больше половины урожая зерновых. Такой погоды в королевстве не было 10 лет. В этом сезоне местные фермеры засеяли зерновыми культурами около трех с половиной миллионов гектаров. И только пятая часть гарантировано даст урожай.
Россия возобновит лунную программу, заявил Владимир Путин. Президент 12 апреля прилетел в Благовещенск, где вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным осмотрел строительство космодрома Восточный.
С этой площадки, как заявил Владимир Путин, будет запущен автоматический аппарат космического роботизированного комплекса "Луна-25". Также президент отметил, что Москва и Минск будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере и поручил Роскосмосу организовать полет в космос на российским корабле представителей Белоруссии.
Также президент в ходе визита на космодром Восточный вручил государственные награды космонавтам Сергею Прокопьеву, Александру Скворцову и Олегу Скрипочке.
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