"Москва и мир": дожди в столице и тропический шторм на Филиппинах

В Москве за сутки выпало 34% месячной нормы осадков, сообщили в столичном метеобюро. А в Подмосковье местами выпало до 50% от нормы. В городе из-за этого действовал желтый уровень погодной опасности, а специалисты Мосводостока находились в режиме готовности на случай подтоплений.

12 апреля дожди продолжатся, но уже не будут такими интенсивными. Еще в городе немного потеплело и исчез постоянный снежный покров. При этом в Подмосковье снег еще частично сохраняется. Облачную с прояснением и умеренно теплую погоду обещают всю неделю. При этом 14 апреля с большой вероятностью осадков вообще не будет.

По ночам на рабочей неделе обещают от +1 до +5 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до +13 градусов. Это выше климатической нормы. Что касается выходных, то в субботу и воскресенье, 16 и 17 апреля, дожди вернутся, а температура понизится до +7 градусов. Но именно такие значения соответствуют многолетней норме.

Режим ограничения полетов в города юга и центра России продлен до 19 апреля. Об этом сообщили в Росавиации. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Они приостановили свою работу 24 февраля. С тех пор запрет на полеты продлевали уже несколько раз.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать для пассажиров альтернативные маршруты. Для этих целей подходят аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Кроме того, туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда. В данный момент железнодорожный путь на полуостров занимает в среднем от 22 до 30 часов. При этом поездка на поезде стоит примерно столько же, сколько и авиаперелет. Исправить ситуацию помогут составы, которые будут делать по пути лишь несколько остановок в больших городах.

На Филиппинах жертвами тропического шторма "Меги" стали по меньшей мере 25 человек. Более 20 человек пропали без вести. Всего в зоне стихийного бедствия проживают около 140 тысяч жителей архипелага. Стихия обрушилась на острова несколько дней назад. Основной ее удар пришелся на восточные территории.

Скорость ветра местами достигала 29 метров в секунду. Шторм вызвал сход оползней. В результате разрушены десятки дорог и жилых домов. В некоторых городах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением. В ряде регионов отменены занятия в школах, работу приостановили около 100 предприятий и некоторые порты. Вызванные штормом наводнения затопили сотни гектаров посевов.

От стихии страдает и агросектор Марокко. Страна из-за засухи может потерять больше половины урожая зерновых. Такой погоды в королевстве не было 10 лет. В этом сезоне местные фермеры засеяли зерновыми культурами около 3,5 миллиона гектаров. И только пятая часть гарантировано даст урожай.

