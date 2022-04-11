"Москва и мир": новые дома по программе реновации и президентские выборы во Франции

Каждый пятый житель района Фили-Давыдково переедет в новый дом в рамках программы реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра новостроек. Дома, возведенные по индивидуальному проекту, расположены на Кастанаевской улице. В одном из домов – 23 этажа, в другом – 17 этажей.

Все новые многоэтажки построены с учетом потребностей маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Фасады отделаны искусственным камнем, лоджии и балконы застеклены. Кроме того, новостройки оборудованы современной системой учета потребления энергоресурсов. Всего в программу реновации в районе Фили-Давыдково включены 119 жилых домов.

Михаил Мишустин предупредил россиян о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств. По словам премьер-министра, это может произойти из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек. Чтобы избежать проблем в этой сфере, кабмин принимает меры.

Кроме того, правительство запускает специальную программу поддержки предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также поставщиков этих товаров и аптечные сети. Им будут предоставлены банковские гарантии с льготной ставкой комиссии в размере 1%. Мишустин пояснил, что механизм независимых гарантий позволяет защитить участников сделок.

Во Франции по итогам первого тура президентских выборов лидирует Эммануэль Макрон. Обработано почти 100% бюллетеней. Действующий президент набирает почти 28% голосов. Его конкурент – Марин Ле Пен. Ее поддержали чуть более 23% проголосовавших. Политик возглавляет ультраправую партию "Национальное объединение". На третьем месте – лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон – около 22% голосов. Во второй тур он не вышел, но зато смог занять первое место в ряде знаковых регионов, в Марселе, Гавре и Амьене.

Решающее голосование пройдет 24 апреля. В нем сразятся Макрон и Ле Пен. Когда голосование закончилось, в нескольких французских городах начались митинги. На западе страны акция закончилась беспорядками. Причем люди выступали как против Ле Пен, так и против Макрона.

В центре города собрались около 600 человек. Демонстранты разожгли на площади большой костер, бросили в него мусорные баки и строительные заграждения. В витрины банков и магазинов полетели камни. Некоторые протестующие демонстративно сжигали бумажки, похожие на бюллетени для голосования.