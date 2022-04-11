"Москва и мир": новые дома по реновации и выход из локдауна в Шанхае

Каждый пятый житель района Фили-Давыдково переедет в новый дом в рамках программы реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра новостроек. Дома, возведенные по индивидуальному проекту, расположены на Кастанаевской улице. В одном из домов – 23 этажа, в другом – 17 этажей.

Все новые многоэтажки построены с учетом потребностей маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Фасады отделаны искусственным камнем, лоджии и балконы застеклены. Кроме того, новостройки оборудованы современной системой учета потребления энергоресурсов. Всего в программу реновации в районе Фили-Давыдково включены 119 жилых домов.

Жильцы трех квартир, находившихся в эпицентре взрыва газа в доме в подмосковном Ступине, не пускали к себе специалистов из газовых служб. Об этом сообщили в региональном Минэнерго. Количество пострадавших в результате этого происшествия выросло до семи человек. По меньшей мере трое погибли.

Сильный хлопок жители дома № 4 в Центральном переулке услышали около 6 утра. Очевидцы сняли первые минуты после ЧП. На опубликованных в Сети кадрах видна поврежденная пятиэтажка, а также осколки, разбросанные вдали от здания в результате взрыва. Эпицентром, по предварительным данным, стала квартира на четвертом этаже.

В МЧС рассказали, что обрушились внешние панели дома, а также разрушились внутренние перегородки двух квартир. Среди причин произошедшего рассматриваются неисправность газового оборудования и утечка газа. На месте ЧП работают экстренные службы и следователи. Возбуждено уголовное дело. Его будут расследовать по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Шанхай постепенно выходит из локдауна. Спустя почти две недели после введения жестких ограничений, власти решили их смягчить. Но пока только в нескольких районах. Разделение мегаполиса по зонам сделают на основе результатов тестирования. Почти все 25 миллионов горожан сдавали ПЦР-тесты несколько раз. Последний был в минувшие выходные. Большая часть анализов уже обработана. По их итогам решено поделить город на три части.

Закрытыми пока останутся районы Шанхая, где выявлены новые случаи COVID-19. Полный карантин там будет действовать еще минимум семь дней. Столько же продлится локдаун в контролируемых зонах, где за последнюю неделю никто коронавирусом не заболел. Там горожанам разрешат выходить из квартир, но покидать территорию жилого комплекса по-прежнему запрещено.

Больше всего свободы получат жители мегаполиса, в районах проживания которых за последние 14 дней не выявили ни одного случая инфицирования. Горожанам там разрешат перемещаться в пределах обозначенной зоны, при этом все массовые мероприятия останутся под запретом.