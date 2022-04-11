"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столичном регионе и выборы во Франции

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до утра 12 апреля из-за сильного дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал, что москвичей вообще ожидает дождливая неделя. За понедельник и вторник выпадет 25% месячной нормы осадков.

Однако сохранится тепло – температура в городе выше нормы на 3–4 градуса. Но солнца пока будет мало. Зато в столице исчез постоянный снежный покров. Еще 10 апреля на базовой столичной метеостанции ВДНХ он составлял символический один сантиметр, а 11 апреля в результате осадков сугробы полностью исчезли.

Согласно климатическим наблюдениям средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 12 апреля. Однако специалисты говорят, что во второй половине апреля и начале мая еще можно ожидать заморозков, и это вполне характерно для столицы.

Количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ступине выросло до семи человек. По меньшей мере двое погибли. Об этом сообщили в Следственном Комитете по Московской области. Сильный хлопок жители дома № 4 в Центральном переулке услышали около 6:00. Очевидцы сняли первые минуты после ЧП.

На опубликованных в Сети кадрах видна поврежденная пятиэтажка, а также осколки, разбросанные вдали от здания в результате взрыва. Эпицентром, по предварительным данным, стала квартира на четвертом этаже. В МЧС рассказали, что обрушились внешние панели дом, а также разрушились внутренние перегородки двух квартир. Жильцов дома эвакуировали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать их размещение.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Возбуждено уголовное дело. Его будут расследовать по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во Франции по итогам первого тура президентских выборов лидирует Эммануэль Макрон. Обработано почти 100% бюллетеней. Действующий президент набирает более 27% голосов. Ему в спину дышит Марин Ле Пен. Ее поддержали 24% проголосовавших. Политик возглавляет ультраправую партию "Национальное объединение". На третьем месте лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон – около 22% голосов. Во второй тур он не вышел, но зато смог занять первое место в ряде знаковых регионов – в Марселе, Гавре и Амьене.

Решающее голосование пройдёт 24 апреля. В нем сразятся Макрон и Ле Пен. Когда голосование закончилось, в нескольких французских городах начались митинги. На западе страны акция закончилась беспорядками. Причем люди выступали как против Ле Пен, так и против Макрона.

В центре города собрались около 600 человек. Демонстранты разожгли на площади большой костер, бросили в него мусорные баки и строительные заграждения. В витрины банков и магазинов полетели камни. Некоторые протестующие демонстративно сжигали бумажки, похожие на бюллетени для голосования.