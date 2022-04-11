"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столице и локдаун в Шанхае

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до утра 12 апреля из-за сильного дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Научный руководитель Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает дождливая неделя. За понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, выпадет 25% месячной нормы осадков.

Однако сохранится тепло – температура в городе будет выше нормы на 3–4 градуса. Но солнца пока будет мало. Зато в столице исчез постоянный снежный покров. Еще 10 апреля на базовой столичной метеостанции ВДНХ он составлял символический один сантиметр, а 11 апреля в результате осадков сугробы полностью исчезли.

Согласно климатическим наблюдениям, средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 12 апреля. Однако специалисты говорят, что во второй половине апреля и начале мая еще можно ожидать заморозков, это вполне характерно для столицы.

Михаил Мишустин предупредил россиян о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств. По словам премьер-министра, это может произойти из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек. Чтобы избежать проблем в этой сфере, кабмин принимает меры.

Кроме того, правительство запускает специальную программу поддержки предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также поставщиков этих товаров и аптечные сети. Им будут предоставлены банковские гарантии с льготной ставкой комиссии в размере 1%. Мишустин пояснил, что механизм независимых гарантий позволяет защитить участников сделок.

Шанхай постепенно выходит из локдауна. Спустя почти две недели после введения жестких ограничений, власти решили их смягчить. Но пока только в нескольких районах. Разделение мегаполиса по зонам сделают на основе результатов тестирования. Почти все 25 миллионов горожан сдавали ПЦР-тесты несколько раз. Последний был в минувшие выходные. Большая часть анализов уже обработана. По их итогам решено поделить город на три части.

Закрытыми пока останутся районы Шанхая, где выявлены новые случаи COVID-19. Полный карантин там будет действовать еще минимум семь дней. Столько же продлится локдаун в контролируемых зонах, где за последнюю неделю никто коронавирусом не заболел. Там горожанам разрешат выходить из квартир, но покидать территорию жилого комплекса по-прежнему запрещено.

Больше всего свободы получат жители мегаполиса, в районах проживания которых за последние 14 дней не выявили ни одного случая инфицирования. Горожанам там разрешат перемещаться в пределах обозначенной зоны, при этом все массовые мероприятия останутся под запретом.

