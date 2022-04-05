"Москва и мир": реконструкция стадиона "Москвич" и туризм в Албанию

На стадионе "Москвич" в Текстильщиках закончена основная стадия реконструкции. Строителям осталось лишь завершить работы на футбольном поле и уложить финишное покрытие беговых дорожек. Традиционное сезонное благоустройство территории отложат до лета. Из-за пандемии сроки открытия стадиона переносились несколько раз. Все это время за ходом строительных работ пристально следили сотрудники Мосгосстройнадзора. Они провели 16 проверок. Обошлось без серьезных замечаний, в настоящий момент готовится документация для ввода объекта.

После реконструкции площадь стадиона выросла в пять раз. Теперь она составляет почти 10 тысяч квадратных метров. Следить за спортивными соревнованиями с комфортабельных крытых трибун смогут более четырех тысяч болельщиков. Гордостью учеников одноименной спортшколы по футболу стало новое игровое поле с натуральным газоном и системами автоматического полива и обогрева. Матчи там смогут проводить даже профессиональные команды. Кроме того, в спорткомплексе организовали легкоатлетическую зону с беговыми дорожками, а под трибунами есть стрелковая галерея.

Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Предупреждение действует до вечера 6 апреля. Что касается температуры, то в ближайшие дни термометры днем будут показывать от +4 до +7 градусов. Также прогнозируются дожди и мокрый снег. Несмотря на осадки, расти сугробы больше не будут. А те, что уже есть, должны растаять к началу второй декады апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также отметил, что в подмосковных лесах снег будет лежать дольше. А вот в городах столичного региона можно уже ждать весну. Синоптики прогнозируют, что пятница, 8 апреля, станет самым теплым днем недели. Такая погода останется и в выходные. В субботу и воскресенье прогнозируют выше +10 градусов.

Россияне могут рассмотреть Албанию в качестве возможного направления для летнего отдыха. На сезон отпусков страна отменила визы для российских туристов. Упрощенные правила будут действовать с 1 мая по 30 сентября. Россияне могут находиться в Албании до 90 дней. Для этого туристам понадобится сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий, что COVID-19 был в течение последних шести месяцев.

А вот для отдыха на Кубе все это теперь не понадобится. Проходить обследование и прививаться перед вылетом больше не нужно. Однако кубинские власти предупредили, что выборочные ПЦР-тесты на месте некоторым все же придется пройти. Доступны для россиян Турция с Египтом. Однако стоимость туров в эти страны выросла более чем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. Специалисты связывают это подорожанием перелетов и отелей.

