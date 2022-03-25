"Москва и мир": использование Face Pay и прекращения рейсов Allegro

С начала 2022 года москвичи воспользовались системой Face Pay в метро больше шести миллионов раз. Чаще всего пассажиры использовали сервис для прохода на станциях "Белорусская", "ВДНХ", "Комсомольская", "Новокосино" и "Охотный Ряд". В департаменте транспорта заверили, что такой бесконтактный способ оплаты проезда совершенно безопасный и полностью является российской разработкой. Это собственность правительства Москвы, поэтому отключить ее из других стран невозможно.

На всех станциях подземки Face Pay заработал в октябре 2021 года. Что касается наземного транспорта, то первое закрытое тестирование системы начнется в апреле. Специальное оборудование уже установили в одном из автобусов, который курсирует в Хорошевском районе. Также в этом году Face Pay запустят на всех станциях МЦК и в пилотном режиме на МЦД. Зарегистрироваться в системе можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

В столице на выходных разыграется "синоптическая драма". Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что в субботу, 26 марта, как ожидается, выпадет более 20% месячной нормы осадков, а в воскресенье обещают штормовой ветер с порывами до 17–22 метров в секунду и гололед. Кроме того, будет резкие скачки атмосферного давления. Также в столичный регион хлынут мощные снеговые облака, которые будут сопровождаться резким понижением температуры.

Днем – от минус 4 до плюс 1 градуса. Зарядят обложные дожди, переходящие в мокрый снег. Зимние сугробы, по словам синоптиков, будут сходить в первой декаде апреля. Их высота в Москве за последнюю неделю уменьшилась в два раза. Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что мегаполисах, в том числе в Москве, в последние годы увеличилось количество погодных аномалий. По его словам, одна из главных задач – это городская метеорология, нужно прогнозировать опасные явления в городах, где огромная плотность населения.

Allegro уходит в депо. Поезд, курсирующий между Хельсинками и Санкт-Петербургом, с 26 марта перестанет выполнять рейсы. Его работа признана нецелесообразной. Пассажирские перевозки продолжались по просьбе финских властей, чтобы граждане страны могли вернуться домой. Все желающие уже использовали эту возможность. Allegro был единственным регулярным транспортом, который перевозил пассажиров между Россией и ЕС, при том, что прямое авиасообщение отсутствует.

Европа закрыла воздушное пространство для российских самолетов около месяца назад после начала спецоперации в Донбассе. Российским лайнерам отказали в возможности приземляться, взлетать и пролетать над территорией Евросоюза. В ответ Москва закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран. Одновременно была приостановлена работа 11 аэропортов на юге России. Они будут закрыты до 1 апреля. В Росавиации рекомендовали пассажирам составлять альтернативные маршруты, и для этих целей использовать аэропорты соседних городов, например, Сочи. Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя. Они продолжают работать в штатном режиме.

