"Москва и мир": меры поддержки россиян и социально-экономическое развитие Крыма

Правительство РФ обсудило очередные меры поддержки экономики и населения в условиях санкций. На первом этапе выделят почти 40 миллиардов рублей на поддержку занятости. Больше половины средств направят на создание в регионах временных вакансий для граждан. Речь идет о тех, кому грозит увольнение. Деньги также пойдут на то, чтобы организовать общественные работы для зарегистрированных на бирже труда. По оценке главы кабмина Михаила Мишустина, воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

Также Мишустин сообщил, что в мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами. Зачислять средства будут за период с 1 апреля. По словам премьер-министра, эта мера с учетом того, что новые пакеты внешних санкций наносят удар по каждой семье



Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Президент предложил продлить действие госпрограммы развития этих территорий до 2027 года, а в перспективе – до 2030 года. Она реализуется с 2015 года. На ее выполнение запланировано более триллиона рублей. На эти деньги создадут больше тысячи объектов. Половина из них уже готова: это в том числе аэропорт Симферополь и Крымский мост. Кроме того, Путин поручил как можно скорее закончить строительство автомагистрали "Таврида".



Также на совещании стало известно, что правительство выделит еще 20 миллиардов рублей на ремонт и реконструкцию дорог в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава республики Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил, что заканчивается подготовка к полному запуску в работу Северо-Крымского канала. Вода фактически уже поступает, отметил он.