"Москва и мир": благоустройство в столице и меры поддержки россиян

Москва продолжит выполнять все утвержденные ранее программы. Они в том числе касаются строительства метро, центральных диаметров, дорог и социальных учреждений. Об этом заявил Сергей Собянин. В ближайших планах – благоустройство нескольких тысяч городских объектов. Все работы, как заверили в мэрии, будут проведены в установленные ранее сроки.

В начале апреля столичные парки, улицы и дворы начнут приводить в порядок после зимнего сезона. Коммунальные службы вывезут остатки снега и наведут чистоту на улицах и во дворах. Кроме того, благоустройство ждет детские и спортивные площадки. 16 апреля в столице стартует традиционный общегородской субботник. Принять в нем участие смогут все желающие.

Правительство РФ обсудило очередные меры поддержки экономики и населения в условиях санкций. На первом этапе выделят почти сорок миллиардов рублей на поддержку занятости. Больше половины этих средств направят на создание в регионах временных вакансий для граждан. Речь идет о тех, кому грозит увольнение. Деньги также пойдут на то, чтобы организовать общественные работы для зарегистрированных на бирже труда. По оценке главы кабмина Михаила Мишустина, воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

Деньги выделят и на реализацию региональных программ. Благодаря этому сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Это позволит сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Также Мишустин сообщил, что в мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами. Зачислять средства будут за период с 1 апреля.