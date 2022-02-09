"Москва и мир": оттепель в столице и акции протеста в Канаде

Воздух в Москве стал рекордно чистым. Подобных показателей в городе не регистрировали 5 лет. Этому способствовали ветреная погода, а также сильные снегопады – осадков в январе выпало на 40% больше нормы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что состояние воздуха в столице ежедневно мониторят 56 автоматических станций. Каждая из них оснащена высокоточным оборудованием, которое контролирует содержание в атмосфере оксида углерода, сероводорода и других вредных веществ.

Оттепель в столичном регионе продолжится. Столбики термометров останутся на отметке около нуля до конца рабочей недели. Небольшое похолодание придет в Москву в субботу – температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. При этом в воскресенье прогнозируется до 9 градусов мороза. Из-за гололедицы Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до утра четверга, 10 февраля.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Такой статистики по заболевшим в стране не было ни в одну из предыдущих волн коронавируса. Мишустин отметил, что сейчас важно поддерживать работу поликлиник, а также увеличивать число мест в больницах.

В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что число заражений "Омикрон"-штаммом в Москве за последнюю неделю сократилось на 6%. В столице ожидают дальнейшего снижения цифр, при этом в резерве города есть 5 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

В Канаде протестующие заблокировали движение по мосту между Онтарио и американским Детройтом. Сотни людей проводят там акцию протеста. Манифестанты требуют отменить все коронавирусные ограничения.

Акции протеста проходят по всей Канаде с конца января. Самая крупная из них – в Оттаве. В городе объявили о введении режима чрезвычайного положения после того, как местные власти признались, что больше не контролируют ситуацию.

Противники ограничительных мер активизировались и в Германии. Новые акции прошли сразу в нескольких регионах страны.