"Москва и мир": чистый воздух в столице и непогода в Милане

В Москве воздух стал рекордно чистым. Таких показателей в городе не регистрировали пять лет. Это сделали ветреная погода, а также сильные снегопады – осадков в январе выпало на 40% больше нормы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что состояние воздуха в столице ежедневно мониторят 56 автоматических станций. Каждая из них оснащена высокоточным оборудованием: контролируется содержание в атмосфере оксида углерода, сероводорода и других вредных веществ.

Что касается температуры, то оттепель в столичном регионе продолжится. Столбики термометров останутся на отметке около нуля до конца рабочей недели. Небольшое похолодание в город придет в субботу, 12 февраля, будет от минус 1 до минус 6 градусов, а в воскресенье – уже до 9 градусов мороза. Пойдет небольшой снег, иногда мокрый. На дорогах и сейчас скользко. Из-за гололедицы Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до утра четверга, 10 февраля.

Милан приходит в себя после урагана. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, несколько человек получили травмы. Повреждено здание Центрального вокзала и возведенный в 15 веке замок. Исторический комплекс закрыли для посетителей.

Власти ограничили доступ в парки и призвали жителей по возможности не выходить из дома и не парковать машины рядом с шаткими конструкциями. Упавшие деверья и сломанные ветки стали причиной сбоев в работе городского транспорта. Пострадали от ветра и некоторые другие города Ломбардии. В регионе введен оранжевый уровень метеоугрозы.

Испытывает непогода и жителей Японии. На севере страны небывалые снегопады. В Саппоро за сутки выпало более 60 сантиметров снега. По всему острову Хоккайдо парализовано движение общественного транспорта. Почти 700 поездов не смогли отправиться по расписанию. Большинство автобусов не выехали из-за снежных завалов. Власти признают, что не успевают устранять последствия непогоды.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Такой как сейчас статистики по заболевшим в стране не было ни в одну из предыдущих волн ковида. Премьер отметил, что сейчас важно поддерживать работу поликлиник, а также увеличивать число мест в больницах.

Сергей Собянин отметил, что число заражений "Омикрон"-штаммом в Москве за последнюю неделю сократилось на 6%. В столице ожидают дальнейшего снижения цифр. Тем не менее в резерве города есть пять тысяч коек для пациентов с ковидом.