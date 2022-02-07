"Москва и мир": цифры COVID-19 и ЧП в Оттаве

В России за сутки подтвердились почти 172 тысячи новых случаев коронавируса. Это меньше, чем зафиксировали в воскресенье, 6 февраля. Тогда было более 180 тысяч. Больше всего пациентов с ковидом по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге. Много случаев подтверждают и в Московской области. Однако губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье по цифрам вышло на плато. По его словам, сейчас ситуация с с коронавирусом нормализовалась.

А вот в некоторых регионах обстановка пока непростая. Так, в Казани пришлось переформатировать работу поликлиник и больниц, поскольку почти 25 процентов медиков заболели ОРВИ или ковидом. Чтобы им помочь, чиновники выделили легковые автомобили – врачей развозят домой к пациентам.

Тем временем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела у людей, которые перенесли распространенный сейчас "Омикрон"-штамм, формируются не на долгое время. Поэтому он рекомендует россиянам пройти бустерную вакцинацию, чтобы сформировать долгосрочный иммунитет.

В Оттаве объявили режим чрезвычайного положения. Такое решение власти приняли из-за акции протеста дальнобойщиков, которая продолжается с конца января. Выступления мирные, столкновений с полицией нет. Но все может в любой момент измениться. В мэрии признают, что ситуация в столице уже вышла из-под контроля. Протестующих гораздо больше, чем полицейских. Поэтому им на помощь собираются привлечь военных и спецслужбы.

Когда акция только началась, толпа протестующих собралась на парламентском холме в Оттаве, а на одной из центральных улиц стали парковаться грузовики с транспарантами. Сейчас движение в центре города практически парализовано, там находятся несколько тысяч большегрузов. Водители, чтобы привлечь к себе внимание, синхронно сигналят. Кроме того, на улицах установили передвижные сауны и жарят барбекю.

Водители съехались в Оттаву со всей страны и протестуют против коронавирусных ограничений. Изначально дальнобойщики выступали против карантина для невакцинированных водителей. Они обязаны пройти его после возвращения в Канаду из США. Теперь протестующие требуют отмены вообще всех ограничительных мер.

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом на оперативном совещании со своими заместителями сообщил Михаил Мишустин.

По словам премьера, через личную учетную запись можно будет зайти в электронный дневник, узнать домашнее задание, а также разную информацию о поступлении в вузы. Кроме того, молодые люди смогут сами заполнять заявку для подработки на летних каникулах.

Михаил Мишустин отметил, что сейчас подростки могут пользоваться сервисами на госуслугах только через учетную запись родителей, а это не всегда удобно.