"Москва и мир": МЦД и циклон на Мадагаскаре

В 2022 году в столице будут активно прокладывать дополнительные пути будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты также продолжают реконструкцию старых и строительство новых станций центральных диаметров. 10 из них собираются открывать в 2022 году. Так, на МЦД-2 "Курско-Рижский" появятся два крупных транспортных узла "Марьина Роща" и "Печатники". Последний объединит диаметры, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также остановки наземного городского транспорта.

Новая станция "Марьина Роща" в будущем будет связана пересадкой еще и с МЦД-4. На первом, уже действующем диаметре реконструируют две станции. На Окружной откроют северный вестибюль станции. От него по специальной крытой наземной галерее можно будет перейти на МЦК. А на "Тимирязевской" появятся две новые платформы с навесами и подземный пассажирский терминал.

На Мадагаскаре не менее 10 человек стали жертвами мощного тропического циклона. На острове идет поисково-спасательная операция. Власти не исключают, что погибших может быть больше. Циклон, который обрушился на восточное побережье острова накануне, принес с собой проливные дожди и ветер. Его порывы достигали 65 метров в секунду и вызвали высокие волны в прибрежных районах.

В некоторых населенных пунктах разрушены практически все постройки. Около 50 тысяч жителей покинули свои дома, людей эвакуировали во временные убежища. Многие такие центры переполнены. Там до сих пор живут люди, чьи дома в январе разрушил другой шторм. Подходящих зданий для эвакуированных не хватает. Людей планировали размещать в школах и церквях, но мощный ураган срывал крыши даже с этих прочных построек.

В зоне бедствия второй день нет электричества и перебои с водой. Правительство Мадагаскара признало, что не может контролировать ситуацию и обратилось за помощью к мировому сообществу. В ООН уже объявили, что при необходимости помогут провести операцию по эвакуации жителей с острова.

В России за сутки подтвердились почти 172 тысячи новых случаев коронавируса. Это меньше, чем зафиксировали в воскресенье, 6 февраля. Тогда было более 180 тысяч. Больше всего пациентов с ковидом по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге. Много случаев подтверждают и в Московской области. Однако губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье по цифрам вышло на плато. По его словам, сейчас ситуация с с коронавирусом нормализовалась.

А вот в некоторых регионах обстановка пока непростая. Так, в Казани пришлось переформатировать работу поликлиник и больниц, поскольку почти 25 процентов медиков заболели ОРВИ или ковидом. Чтобы им помочь, чиновники выделили легковые автомобили – врачей развозят домой к пациентам.

Тем временем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела у людей, которые перенесли распространенный сейчас "Омикрон"-штамм, формируются не на долгое время. Поэтому он рекомендует россиянам пройти бустерную вакцинацию, чтобы сформировать долгосрочный иммунитет.