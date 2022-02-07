"Москва и мир": МЦД и открытие границ в Австралии

В 2022 году в столице будут активно прокладывать дополнительные пути будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты также продолжают реконструкцию старых и строительство новых станций центральных диаметров. 10 из них собираются открывать в 2022 году. Так, на МЦД-2 "Курско-Рижский" появятся два крупных транспортных узла "Марьина Роща" и "Печатники". Последний объединит диаметры, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также остановки наземного городского транспорта.

Новая станция "Марьина Роща" в будущем будет связана пересадкой еще и с МЦД-4. На первом, уже действующем диаметре реконструируют две станции. На Окружной откроют северный вестибюль станции. От него по специальной крытой наземной галерее можно будет перейти на МЦК. А на "Тимирязевской" появятся две новые платформы с навесами и подземный пассажирский терминал.

Австралия готовится к открытию. Уже 21 февраля страна начнет принимать иностранцев. Требование лишь одно – туристы должны быть полностью вакцинированы.

Местный медицинский регулятор официально признал вакцину "Спутник V". Еще в середине января страну разрешили посещать людям, привитым российским препаратом. В ведомстве уточнили, что Москва предоставила всю необходимую информацию, которая доказывает, что вакцина защищает от COVID-19.

Из-за пандемии Австралия закрыла границы в марте 2020 года. Въезд иностранцам был полностью запрещен. Ситуация начала меняться в конце 2021 года. По началу пересекать границу и не сидеть после этого на карантине разрешили привитым австралийцам. Пустили в страну и некоторые категории иностранных граждан.

Об изменениях в туристической политике сообщили также власти Израиля. В страну можно въехать привитым "Спутником V". Для этого на границе нужно предъявить справку о наличии антител. Прежде такое тестирование приходилось проходить после прилета, прямо в аэропорту.

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом на оперативном совещании со своими заместителями сообщил Михаил Мишустин.

По словам премьера, через личную учетную запись можно будет зайти в электронный дневник, узнать домашнее задание, а также разную информацию о поступлении в вузы. Кроме того, молодые люди смогут сами заполнять заявку для подработки на летних каникулах.

Михаил Мишустин отметил, что сейчас подростки могут пользоваться сервисами на госуслугах только через учетную запись родителей, а это не всегда удобно.