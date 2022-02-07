"Москва и мир": МЦД и ЧП в Оттаве

В 2022 году в столице будут активно прокладывать дополнительные пути будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты также продолжают реконструкцию старых и строительство новых станций центральных диаметров. 10 из них собираются открывать в 2022 году. Так, на МЦД-2 "Курско-Рижский" появятся два крупных транспортных узла "Марьина Роща" и "Печатники". Последний объединит диаметры, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также остановки наземного городского транспорта.

Новая станция "Марьина Роща" в будущем будет связана пересадкой еще и с МЦД-4. На первом, уже действующем диаметре реконструируют две станции. На Окружной откроют северный вестибюль станции. От него по специальной крытой наземной галерее можно будет перейти на МЦК. А на "Тимирязевской" появятся две новые платформы с навесами и подземный пассажирский терминал.

В Оттаве объявили режим чрезвычайного положения. Такое решение власти приняли из-за акции протеста дальнобойщиков, которая продолжается с конца января. Выступления мирные, столкновений с полицией нет. Но все может в любой момент измениться. В мэрии признают, что ситуация в столице уже вышла из-под контроля. Протестующих гораздо больше, чем полицейских. Поэтому им на помощь собираются привлечь военных и спецслужбы.

Когда акция только началась, толпа протестующих собралась на парламентском холме в Оттаве, а на одной из центральных улиц стали парковаться грузовики с транспарантами. Сейчас движение в центре города практически парализовано, там находятся несколько тысяч большегрузов. Водители, чтобы привлечь к себе внимание, синхронно сигналят. Кроме того, на улицах установили передвижные сауны и жарят барбекю.

Водители съехались в Оттаву со всей страны и протестуют против коронавирусных ограничений. Изначально дальнобойщики выступали против карантина для невакцинированных водителей. Они обязаны пройти его после возвращения в Канаду из США. Теперь протестующие требуют отмены вообще всех ограничительных мер.

В столичном регионе потеплело из-за "Роксаны". Этот циклон пришел с южным ветром. В Москве температура в течение дня повысится до нуля, а в Подмосковье – до +2 градусов, что на 4–5 градусов выше климатической нормы.

В столице продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. "Роксана" также принесла в столичный регион снегопад. Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на городской транспорт в часы пик. Ожидается, что движение будет осложнено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Несмотря на зимние осадки, синоптики называют такую погоду вполне мартовской. Температурный режим опережает календарь более, чем на месяц. А в Краснодарском крае резкое потепление привело к затоплению дворов и участков дорог. Сначала на Кубани выпало аномально много снега, а теперь почти метровые сугробы тают. В трех районах объявлен режим ЧС. Сейчас продолжаются работы по откачке воды.