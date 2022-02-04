"Москва и мир": запуск беспилотного трамвая в столице и шторм в США

В Москве запустят беспилотный трамвай. Это может произойти уже в конце этого года. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заверил, что 80% трамвайных путей в городе уже обособлены. Приступить к испытаниям планируют в ближайшее время. Сначала тестовый экземпляр будет проходить проверку в депо, потом его выпустят на ночные улицы. В мэрии уверены, что беспилотный транспорт может решить проблему нехватки водителей. Впрочем, внедрять передовые технологии планируют плавно. На это уйдет около 10–15 лет.
Флагманом в этом вопросе в столице может стать такси. Первые беспилотники планируют запустить уже в этом месяце. Машины пока будут курсировать по 18 улицами Москвы и территории Сколкова. Власти пообещали, что с приходом беспилотных автомобилей таксисты и курьеры не останутся без работы. Для них организуют программу переобучения.
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию в России. Препарат прошел все этапы испытаний, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее "Спутник V" был зарегистрирован предварительно, когда прошли первая и вторая фазы клинических исследований. Это случилось 11 августа 2020 года, процедура была ускоренной в связи с пандемией. "Спутник V" также стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат уже одобрен в 71-й стране. В общей сложности в них проживают более четырех миллиардов человек.
Михаил Мурашко отметил, что в рекомендациях к "Спутнику V" сказано, что применять его можно в том числе пациентам с онкологией. В конце январе Минздрав сообщил, что Россия передала в ВОЗ все необходимые данные по российской вакцине. На данный момент во Всемирной организации здравоохранения перспективы регистрации препарата оценивают оптимистично. Это признание позволит расширить географию применения "Спутника V" в мире.
В США более 280 тысяч человек остались без электричества из-за сильного шторма. Почти половина из них – жители штата Теннесси. Стихия также прошла по Огайо, Кентукки, Арканзасу и Техасу. Сильный ветер сопровождался снегопадами и ледяным дождем. Обледенение линий электропередачи привело к массовым отключениям электроэнергии.
Непогода стала причиной транспортного коллапса. На дорогах выстроились многокилометровые заторы. В регионе также фиксируются проблемы с авиасообщением. Из-за шторма отменили более шести тысяч рейсов.
Предупреждение из-за непогоды получили около 110 миллионов человек – от Нью-Мексико до Канады. В нескольких городах власти временно отменили занятия в школах. Согласно прогнозам, стихия в пострадавших регионах задержится. В пятницу, 4 февраля, снегопад продолжится, причем своей силы он не потеряет. Кроме того, понизится температура воздуха. На улице будет на 5–10 градусов холоднее, чем обычно.
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