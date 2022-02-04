"Москва и мир": стабилизация с коронавирусом в столице и увольнение сотрудников Джонсона

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил Сергей Собянин. 4 февраля мэр посетил один из главных коронавирусных стационаров столицы – больницу № 15 имени Филатова. Там строится новый комплекс скорой помощи.
Мэр сообщил, что корпус скорой помощи должен принять первых пациентов в следующем году. В нем будут шесть операционных, современное диагностическое оборудование и продуманная логистика. Все это улучшит пропускную способность больницы.
Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию в России. Препарат прошел все этапы испытаний, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Ранее "Спутник V" был зарегистрирован предварительно, когда прошли первая и вторая фазы клинических исследований. Это случилось 11 августа 2020 года, процедура была ускоренной в связи с пандемией. "Спутник V" также стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат уже одобрен в 71-й стране. В общей сложности в них проживают более четырех миллиардов человек.
Михаил Мурашко отметил, что в рекомендациях к "Спутнику V" сказано, что применять его можно в том числе пациентам с онкологией. В конце январе Минздрав сообщил, что Россия передала в ВОЗ все необходимые данные по российской вакцине. На данный момент во Всемирной организации здравоохранения перспективы регистрации препарата оценивают оптимистично. Это признание позволит расширить географию применения "Спутника V" в мире.
Пятая подчиненная Бориса Джонсона ушла в отставку. Все чиновники уволились в течение одного дня. Последней заявление на стол шефа положила советник по вопросам женщин и равенства. До нее в отставку подали директор по коммуникациям, руководитель аппарата премьер-министра, секретарь и советник Джонсона по политическим вопросам.
Все увольнения стали следствием скандала, который не так давно разразился в Великобритании. За последние два года на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок. Хотя вся страна в этот момент находилась на строгом карантине. Премьер-министр уже принес публичные извинения в парламенте. Он признался, что присутствовал на одном из мероприятий, но считал эту встречу рабочей. Пока дело о вечеринках рассматривала специальная комиссия, оппозиция потребовала, чтобы премьер ушел в отставку. Однако Борис Джонсон делать это категорически отказался.
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