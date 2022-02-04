"Москва и мир": новый комплекс скорой помощи в столице и отставка сотрудников Джонсона

04 февраля, 22:25
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил Сергей Собянин. 4 февраля мэр посетил один из главных коронавирусных стационаров столицы – больницу №15 имени Филатова. Здесь строится новый комплекс скорой помощи.
Мэр сообщил, что корпус скорой помощи должен принять первых пациентов в следующем году. В нем будет шесть операционных, современное диагностическое оборудование и продуманная логистика. Все это улучшит пропускную способность больницы.
В России за сутки коронавирусом заболели почти 170 тысяч человек. Это новый рекорд. Москва и Санкт-Петербург на первых двух строчках этого антирейтинга. В столице заболело более 25 тысяч человек. В Санкт-Петербурге – около 22 тысяч новых случаев COVID-19.
Штамм "Омикрон" очень заразен. Каждый день это отражается в статистике. Как заявил накануне Владимир Путина, власти не будут вводить новые ограничения и никаких локдаунов не намечается. Более того, обсуждается вопрос о том, чтобы отменить карантин для тех, кто контактировал с заболевшими. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что из-за особенностей омикрон-штамма некоторые ограничения теряют смысл.
В данный момент много людей болеют бессимптомно. В целом по стране – около 20%. А в Москве показатель доходит до 40%. Заражаются чаще всего люди в возрасте от 20 до 30 лет, у них больше всего контактов. Анна Попова также отметила, что тест на коронавирус делать очень важно. Поскольку методы лечения коронавируса и гриппа разные.
Пятая подчиненная Бориса Джонсона ушла в отставку. Все чиновники уволились в течение одного дня. Последней заявление на стол шефа положила советник по вопросам женщин и равенства. До нее в отставку подали директор по коммуникациям, руководитель аппарата премьер-министра, секретарь и советник Джонсона по политическим вопросам.
Все увольнения стали следствием скандала, который не так давно разразился в Великобритании. За последние два года на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок. Хотя вся страна в этот момент находилась на строгом карантине. Премьер-министр уже принес публичные извинения в парламенте. Он признался, что присутствовал на одном из мероприятий, но считал эту встречу рабочей. Пока дело о вечеринках рассматривала специальная комиссия, оппозиция потребовала, чтобы премьер ушел в отставку. Однако Борис Джонсон делать это категорически отказался.
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