"Москва и мир": погода в столице и шторм в США

В Москве до 23:00 4 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. На смену не характерной для февраля теплой погоде пришло похолодание. В субботу, 5 февраля, будет от 5 до 10 градусов мороза. Максимальные значения обещают в ночь на воскресенье – температура приблизится к отметке минус 15 градусов.
Осадки дали столице небольшую передышку. 5 февраля их не будет. Синоптики объясняют это повышенным атмосферным давлением. Оно же подарило москвичам солнце, которое иногда выглядывает. В воскресенье в город вернутся снегопады и продолжатся на следующей неделе.
Кроме того, в город придет атлантическое тепло. По температуре погода будет похожа на раннюю весну. В понедельник, вторник и среду днем ожидается около нуля градусов. В целом синоптики обещают мягкий февраль – без сильных морозов и с умеренным количеством осадков. Средняя температура по ночам будет около 11 градусов мороза, а днем – в районе минус 4 градусов.
В США более 280 тысяч человек остались без электричества из-за сильного шторма. Почти половина из них – жители штата Теннесси. Стихия также прошла по Огайо, Кентукки, Арканзасу и Техасу. Сильный ветер сопровождался снегопадами и ледяным дождем. Обледенение линий электропередачи привело к массовым отключениям электроэнергии.
Непогода стала причиной транспортного коллапса. На дорогах выстроились многокилометровые заторы. В регионе также фиксируются проблемы с авиасообщением. Из-за шторма отменили более 6 тысяч рейсов.
Предупреждение из-за непогоды получили около 110 миллионов человек – от Нью-Мексико до Канады. В нескольких городах власти временно отменили занятия в школах. Согласно прогнозам, стихия в пострадавших регионах задержится. В пятницу, 4 февраля, снегопад продолжится, причем своей силы он не потеряет. Кроме того, понизится температура воздуха. На улице будет на 5–10 градусов холоднее, чем обычно.
В России за сутки коронавирусом заболели почти 170 тысяч человек. Москва и Санкт-Петербург – на первых двух строчках антирейтинга. В столице чуть более 25 тысяч заболевших, в Санкт-Петербурге – около 22 тысяч новых случаев.
Штамм "Омикрон" заразен и каждый день это отражается в статистике. При этом, как заявил накануне Владимир Путин, власти не будут вводить новые ограничения. Более того, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы отменить карантин для тех, кто контактировал с заболевшими.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что из-за особенностей "Омикрон"-штамма некоторые ограничения теряют смысл. Сейчас много людей болеют бессимптомно. В целом по стране это около 20%, а в Москве показатель достигает 40%. Чаще заражаются люди в возрасте от 20 до 30 лет, у них больше всего контактов. Анна Попова также отметила, что тест на коронавирус делать очень важно, поскольку методы лечения ковида и гриппа разные.
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