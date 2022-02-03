"Москва и мир": нагрузка на здравоохранение столицы и отмена ограничений за рубежом

Московское здравоохранение столкнулось с взрывным ростом заболеваемости, но справилось с нагрузкой. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр встретился с медиками городской поликлиники № 68, которые принимают пациентов с симптомами ОРВИ и "Омикрона", а также работают в телемедицинском подразделении.

Сергей Собянин заявил, что штат столичных поликлиник из-за всплеска заболеваемости пришло увеличить. За работу в условиях пандемии сотрудникам выплатят премии.

Сотрудники московских поликлиник также консультируют пациентов по телефону. За сутки обзванивают десятки тысяч пациентов, которые оставляют заявки на сайте mos.ru. Почти за неделю дистанционно открыли больничный более чем для 14 тысяч пациентов.

Швейцария снимает часть коронавирусных ограничений. Там больше не нужно уходить на карантин тем, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, все сотрудники, переведенные на удаленку, могут вернуться в офисы. Власти страны заявили, что остальные ограничения могут снять после 16 февраля. Это, в первую очередь, предъявление сертификата о вакцинации в общественных местах, а следом отменят обязательное ношение масок.

В Швеции решили пойти еще дальше. С 9 февраля там перестанут действовать все запреты, связанные с коронавирусом. В правительстве заявили, что обстановка в стране стабилизировалась, и ковид больше не является "социально опасным заболеванием". К тому же в Швеции полностью вакцинированы более 83% населения старше 12 лет.

Первой же европейской страной, уже отменившей все ковидные ограничения, стала Дания. Теперь там не нужна маска даже в общественном транспорте.

В Москве простились с Виктором Мережко. Траурная церемония прошла в Центральном доме кинематографистов. Проводить народного артиста в последний путь пришли близкие и коллеги. Похоронили сценариста на Троекуровском кладбище.

Виктор Мережко скончался 30 января. Ему было 84 года. Причиной смерти родные режиссера назвали осложнения после перенесенного коронавируса.

Артист родился в 1937 году в Ростовской области. Окончил Львовский полиграфический институт, а позже сценарный факультет ВГИКа. По сценариями Виктора Мережко сняты такие знаменитые фильмы как "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться" – всего 46 кинолент. Также он известен как режиссер и автор пьес. Мережко – заслуженный деятель искусств России, член Союза писателей. Он стал одним из основателей Киноакадемии "НИКА" и ее первым президентом.