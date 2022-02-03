"Москва и мир": нагрузка на здравоохранение столицы и отмена ограничений в Швейцарии

Московское здравоохранение столкнулось с взрывным ростом заболеваемости, но справилось с нагрузкой. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр встретился с медиками городской поликлиники № 68, которые принимают пациентов с симптомами ОРВИ и "Омикрона", а также работают в телемедицинском подразделении.

Сергей Собянин заявил, что штат столичных поликлиник из-за всплеска заболеваемости пришло увеличить. За работу в условиях пандемии сотрудникам выплатят премии.

Сотрудники московских поликлиник также консультируют пациентов по телефону. За сутки обзванивают десятки тысяч пациентов, которые оставляют заявки на сайте mos.ru. Почти за неделю дистанционно открыли больничный более чем для 14 тысяч пациентов.

Швейцария снимает часть коронавирусных ограничений. Там больше не нужно уходить на карантин тем, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, все сотрудники, переведенные на удаленку, могут вернуться в офисы. Власти страны заявили, что остальные ограничения могут снять после 16 февраля. Это, в первую очередь, предъявление сертификата о вакцинации в общественных местах, а следом отменят обязательное ношение масок.

В Швеции решили пойти еще дальше. С 9 февраля там перестанут действовать все запреты, связанные с коронавирусом. В правительстве заявили, что обстановка в стране стабилизировалась, и ковид больше не является "социально опасным заболеванием". К тому же в Швеции полностью вакцинированы более 83% населения старше 12 лет.

Первой же европейской страной, уже отменившей все ковидные ограничения, стала Дания. Теперь там не нужна маска даже в общественном транспорте.

Роспотребнадзор разработал методику для определения всех известных подвидов штамма "Омикрон". Исследования проводят методом ПЦР. Результаты известны уже через несколько часов. Методику будут использовать, чтобы мониторить эпидемиологическую ситуацию в стране и быстрее реагировать на изменения.

"Омикрон" постепенно вытесняет все остальные штаммы коронавируса во многих странах, в том числе России. Он более заразен, чем предшественники. В РФ за последние сутки заболели почти 156 тысяч человек. В Москве тоже выросло число инфицированных – около 27 тысяч.



На фоне роста заболеваемости в стране дорожают ПЦР-тесты. Об этом писали СМИ. На сообщения отреагировала Генпрокуратура. Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить, насколько обоснована стоимость ПЦР-исследований в лабораториях и частных клиниках, а также тест-систем в аптеках. На днях на эту тему также обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.