"Москва и мир": "Омикрон" против "Дельты" и протесты в Оттаве

18:05
Госпитализация при штамме "Омикрон" требуется в два с половиной раза реже, чем при "Дельте". Об этом СМИ сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, если с предыдущей разновидностью коронавируса в больницу попадали 20% пациентов, то при "Омикроне" – около 7%.
Заболеваемость в Москве и в целом в России растет с января. За последние сутки в стране диагноз ковид подтвердился почти у 156 тысяч человек. В Москве тоже выросли цифры – около 27 тысяч новых случаев.
Для стабилизации ситуации с ковидом в московских больницах развернуты дополнительные койки, большая часть терапевтов принимает пациентов с ОРВИ и коронавирусом. Также открыты телемедицинские центры в поликлиниках и увеличены мощности горячей линии 122. При этом плановую помощь в поликлиниках тоже удалось сохранить – на 40%, отметил Сергей Собянин. Он поблагодарил медиков за их труд и подписал распоряжение о премировании. Выплаты получат сотрудники поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и коронавирусом.
В Оттаву стягивают наряды полиции из разных регионов Канады. Ситуацию в столице называют взрывоопасной. Акция протеста, которую организовали противники коронавирусных запретов, проходит уже несколько дней и периодически перерастает в беспорядки. На улицу вышли дальнобойщики. Они требуют от властей снять все ограничения и отменить обязательную вакцинацию. Сотни большегрузных машин припаркованы на центральных улицах города. Движение практически парализовано.
Всего в манифестациях в разные дни, по официальным данным, участвовали от 5 до 18 тысяч человек. Есть задержанные. Власти уверены, что протесты в Оттаве спланированная и проплаченная акция. Поэтому полиция не исключает применения силы против демонстрантов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей уехал из своей столичной резиденции в целях безопасности. Политик заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими.
В Москве простились с Виктором Мережко. Траурная церемония прошла в Центральном доме кинематографистов. Проводить народного артиста в последний путь пришли близкие и коллеги. Похоронили сценариста на Троекуровском кладбище.
Виктор Мережко скончался 30 января. Ему было 84 года. Причиной смерти родные режиссера назвали осложнения после перенесенного коронавируса.
Артист родился в 1937 году в Ростовской области. Окончил Львовский полиграфический институт, а позже сценарный факультет ВГИКа. По сценариями Виктора Мережко сняты такие знаменитые фильмы как "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться" – всего 46 кинолент. Также он известен как режиссер и автор пьес. Мережко – заслуженный деятель искусств России, член Союза писателей. Он стал одним из основателей Киноакадемии "НИКА" и ее первым президентом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: