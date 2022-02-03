"Москва и мир": "Омикрон" против "Дельты" и протесты в Оттаве

Госпитализация при штамме "Омикрон" требуется в два с половиной раза реже, чем при "Дельте". Об этом СМИ сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, если с предыдущей разновидностью коронавируса в больницу попадали 20% пациентов, то при "Омикроне" – около 7%.

Заболеваемость в Москве и в целом в России растет с января. За последние сутки в стране диагноз ковид подтвердился почти у 156 тысяч человек. В Москве тоже выросли цифры – около 27 тысяч новых случаев.

Для стабилизации ситуации с ковидом в московских больницах развернуты дополнительные койки, большая часть терапевтов принимает пациентов с ОРВИ и коронавирусом. Также открыты телемедицинские центры в поликлиниках и увеличены мощности горячей линии 122. При этом плановую помощь в поликлиниках тоже удалось сохранить – на 40%, отметил Сергей Собянин. Он поблагодарил медиков за их труд и подписал распоряжение о премировании. Выплаты получат сотрудники поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и коронавирусом.

В Оттаву стягивают наряды полиции из разных регионов Канады. Ситуацию в столице называют взрывоопасной. Акция протеста, которую организовали противники коронавирусных запретов, проходит уже несколько дней и периодически перерастает в беспорядки. На улицу вышли дальнобойщики. Они требуют от властей снять все ограничения и отменить обязательную вакцинацию. Сотни большегрузных машин припаркованы на центральных улицах города. Движение практически парализовано.

Всего в манифестациях в разные дни, по официальным данным, участвовали от 5 до 18 тысяч человек. Есть задержанные. Власти уверены, что протесты в Оттаве спланированная и проплаченная акция. Поэтому полиция не исключает применения силы против демонстрантов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей уехал из своей столичной резиденции в целях безопасности. Политик заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими.

В Москве простились с Виктором Мережко. Траурная церемония прошла в Центральном доме кинематографистов. Проводить народного артиста в последний путь пришли близкие и коллеги. Похоронили сценариста на Троекуровском кладбище.

Виктор Мережко скончался 30 января. Ему было 84 года. Причиной смерти родные режиссера назвали осложнения после перенесенного коронавируса.

Артист родился в 1937 году в Ростовской области. Окончил Львовский полиграфический институт, а позже сценарный факультет ВГИКа. По сценариями Виктора Мережко сняты такие знаменитые фильмы как "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться" – всего 46 кинолент. Также он известен как режиссер и автор пьес. Мережко – заслуженный деятель искусств России, член Союза писателей. Он стал одним из основателей Киноакадемии "НИКА" и ее первым президентом.