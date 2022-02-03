"Москва и мир": электронные медкарты в столице и протесты в Оттаве

Москвичи стали пользоваться электронными медкартами в два раза активнее. За прошлый год горожане обратились к сервису около 40 миллионов раз. Услуга доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и на сайте mos.ru. В карте можно увидеть протоколы осмотров врачей, результаты анализов и тестов на коронавирус.

Кроме того, онлайн теперь можно увидеть результаты обследований: компьютерной томографии, МРТ и флюорографии. В личном кабинете есть информация о выписанных рецептах и больничных. Все эти данные можно отправлять по электронной почте или через мессенджеры.

Возможности сервиса регулярно расширяются. Чтобы получить доступ к электронной медкарте, нужно подать заявку на mos.ru. Для этого понадобится полис ОМС. Пользователь должен быть старше 15 лет. Обладатели полной учетной записи на портале получают доступ к электронной карте быстро. Всем остальным подключения к услуге придется ждать несколько дней, пока будет идти проверка данных.

В Оттаву стягивают наряды полиции из разных регионов Канады. Ситуацию в столице называют взрывоопасной. Акция протеста, которую организовали противники коронавирусных запретов, проходит уже несколько дней и периодически перерастает в беспорядки. На улицу вышли дальнобойщики. Они требуют от властей снять все ограничения и отменить обязательную вакцинацию. Сотни большегрузных машин припаркованы на центральных улицах города. Движение практически парализовано.

Всего в манифестациях в разные дни, по официальным данным, участвовали от 5 до 18 тысяч человек. Есть задержанные. Власти уверены, что протесты в Оттаве спланированная и проплаченная акция. Поэтому полиция не исключает применения силы против демонстрантов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей уехал из своей столичной резиденции в целях безопасности. Политик заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими.

Роспотребнадзор разработал методику для определения всех известных подвидов штамма "Омикрон". Исследования проводят методом ПЦР. Результаты известны уже через несколько часов. Методику будут использовать, чтобы мониторить эпидемиологическую ситуацию в стране и быстрее реагировать на изменения.

"Омикрон" постепенно вытесняет все остальные штаммы коронавируса во многих странах, в том числе России. Он более заразен, чем предшественники. В РФ за последние сутки заболели почти 156 тысяч человек. В Москве тоже выросло число инфицированных – около 27 тысяч.



На фоне роста заболеваемости в стране дорожают ПЦР-тесты. Об этом писали СМИ. На сообщения отреагировала Генпрокуратура. Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить, насколько обоснована стоимость ПЦР-исследований в лабораториях и частных клиниках, а также тест-систем в аптеках. На днях на эту тему также обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.