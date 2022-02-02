"Москва и мир": похолодание в Москве и новые случаи коронавируса в России

Снегопады дадут москвичам передышку. До выходных снега в столице не будет. Осадки возобновятся в ночь на субботу, но снег будет слабым. Он продолжится в воскресенье и в следующий понедельник. Однако сильно столицу не засыпет. Также к выходным в городе похолодает: в ночь на субботу будет уже минус 12 градусов, а днем – до 6-8 мороза.

В России новый рекорд по заболевшим ковидом. За сутки диагноз подтвердился почти у 142-х тысяч человек. Все больше среди зараженных доминирует "Омикрон"-штамм. Из-за своей повышенной заразности он дает такой сильный прирост заболевших.

Франция отменила ограничения – с этого дня удаленная работа и ношение масок на улицах стали просто рекомендацией, а не требованием. Кроме того, больше нет запретов по заполняемости для стадионов и концертных залов. На такие меры власти решились после того, как в стране начали действовать новые санитарные паспорта. Теперь документ выдают только тем, кто полностью вакцинировался или недавно переболел. Отменили ряд мер и в Норвегии.

Об этом – в программе "Москва и мир".