"Москва и мир": похолодание в Москве и новые случаи коронавируса в России

02 февраля, 22:25
Снегопады дадут москвичам передышку. До выходных снега в столице не будет. Осадки возобновятся в ночь на субботу, но снег будет слабым. Он продолжится в воскресенье и в следующий понедельник. Однако сильно столицу не засыпет. Также к выходным в городе похолодает: в ночь на субботу будет уже минус 12 градусов, а днем – до 6-8 мороза.
В России новый рекорд по заболевшим ковидом. За сутки диагноз подтвердился почти у 142-х тысяч человек. Все больше среди зараженных доминирует "Омикрон"-штамм. Из-за своей повышенной заразности он дает такой сильный прирост заболевших.
Франция отменила ограничения – с этого дня удаленная работа и ношение масок на улицах стали просто рекомендацией, а не требованием. Кроме того, больше нет запретов по заполняемости для стадионов и концертных залов. На такие меры власти решились после того, как в стране начали действовать новые санитарные паспорта. Теперь документ выдают только тем, кто полностью вакцинировался или недавно переболел. Отменили ряд мер и в Норвегии.
Об этом – в программе "Москва и мир".
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