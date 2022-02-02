"Москва и мир": пассажиропоток в столичном транспорте и отмена ограничений во Франции

В Москве за последние две недели пассажиров в общественном транспорте стало на 12% меньше. Это произошло после того, как власти попросили перевести большинство сотрудников столичных компаний на удаленку из-за всплеска заболеваемости.

В метро, как сообщил глава Дептранса столицы Максим Ликсутов, больше всего разгрузились станции рядом с бизнес-центрами и вузами. Также в подземке, на МЦК, МЦД и в наземном транспорте у пассажиров продолжают проверять наличие масок.

Сократить распространение вируса также помогает дезинфекция. Вагоны метро ежедневно убирают около четырех тысяч человек, еще столько же – наземный и железнодорожный транспорт. Для обработки в том числе используют холодный туман. Он дезинфицирует и убивает практически 100% микробов.

Франция отменила ограничения. С 2 февраля удаленная работа и ношение масок на улицах стали просто рекомендацией, а не требованием. Кроме того, больше нет запретов по заполняемости стадионов и концертных залов. На такие меры власти решились после того, как в стране начали действовать новые санитарные паспорта. Теперь документ выдают только тем, кто полностью вакцинировался или недавно переболел.

Отменили ряд мер и в Норвегии. В ресторанах и кафе снова можно пить спиртное, а во всех развлекательных заведениях больше не действует социальная дистанция. Кроме того, иностранным туристам не нужно делать тесты по прибытии в Норвегию, а только перед вылетом в своей стране.

Первым государством в Европе, которое отказалось вообще от всех ограничений, стала Дания. В стране не нужно не только носить маски, но даже оформлять COVID-паспорта. Бары и рестораны принимают гостей круглосуточно. При этом эпидемия в Дании продолжается: ежедневно в королевстве диагноз "коронавирус" ставят более 40 тысячам человек.

Коронавирус перестал проникать в легкие и теперь, как правило, поражает верхние дыхательные пути. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус постоянно меняется и ищет лучшую форму для адаптации в организме человека. Во всех регионах страны заболеваемость сейчас растет, констатировала Попова. При этом доля штамма "Омикрон" везде разная, но этот вариант все равно станет доминирующим.

Что касается заболевших, то пожилых среди них сейчас немного. Больше всего болеют работающие люди в возрасте от 30 до 49 лет и подростки от 15 до 18 лет. У последних, как отметила глава Роспотребнадзора, очень много контактов и они реже всего носят маски. Вирус эволюционирует, он чаще делает выбор в пользу невакцинированных детей. Это естественное развитие событий, пояснила Попова.

Что касается вакцинации от коронавируса, то, по словам главы Роспотребнадзора, она, скорее всего, останется и после пандемии. Тем более что ученые работают над созданием вакцины сразу от нескольких штаммов.