"Москва и мир": погода в столице и Олимпиада в Пекине

Снегопады дадут москвичам передышку. До выходных снега в столице не будет. Осадки возобновятся в ночь на субботу, но снег будет слабым. Он продолжится в воскресенье и понедельник, 6 и 7 февраля. Также к выходным в городе похолодает: в ночь на субботу будет уже -12 градусов, а днем – до -6...-8 градусов. Такие значения – норма для февраля.

В столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Его ввели до 3 февраля из-за гололедицы. В Гидрометцентре также рассказали, что снежный покров в Москве начнет сходить только к середине апреля. Сугробы в столице рекордные: последние циклоны увеличили высоту снежного покрова до 49 сантиметров, поэтому солнцу понадобится больше времени, чтобы все это растопить.

О том, что весеннее потепление наступит не скоро, сообщили и сурки из Московского зоопарка. Они проспали свой официальный праздник – День сурка. Впрочем, животные так делают регулярно. У российских сурков, в отличие от американских, спячка длится дольше.

В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады. Из-за коронавируса она проходит по другому сценарию. Маршрут и продолжительность существенно сократили, а зрителей не пустили. Кроме того, все этапы эстафеты организовали вдали от оживленных улиц и районов. Участие в ней примут более тысячи человек.

Факел прибудет на стадион "Птичье гнездо" 4 февраля вечером. Имя того, кому выпала честь зажечь Олимпийский огонь, держится в секрете. Между тем в Пекине среди прибывших на зимние Игры только за один день выявили 32 случая заражения коронавирусом. У половины из них коронавирус диагностировали прямо в аэропорту.

Медики в Олимпийской деревне отмечают, что заразившиеся атлеты и члены делегаций переносят болезнь бессимптомно или легко. Госпитализация никому не требуется. Организаторы соревнований заверили, что риск заражения коронавирусом внутри олимпийского "пузыря" практически сведен к нулю.

В России выявлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился почти у 142 тысяч человек. Все больше среди зараженных доминирует "Омикрон"-штамм. Из-за своей повышенной заразности он дает такой сильный прирост заболевших. При этом число госпитализаций при "Омикроне" растет не так быстро, как при "Дельте". За сутки по стране чуть более 17 тысяч человек попали в больницы с коронавирусом, это меньше, чем днем ранее.

В Москве заболевших больше всего – около 24-х тысяч человек за сутки. Как только начался подъем заболеваемости, власти попросили перевести большинство сотрудников столичных компаний на удаленку.

В Дептрансе сообщили, что эта мера заметно разгрузила общественный транспорт – на 12% за две недели. В метро свободнее всего стало на станциях, которые расположены в районе бизнес-центров, авто- и железнодорожных вокзалов, а также вузов. Больше всего разгрузились "Кутузовская", "Битцевский Парк" и "Павелецкая".