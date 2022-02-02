"Москва и мир": реставрационные работы в столице и Олимпиада в Пекине

Реставрационный бум в Москве продолжается, заявил Сергей Собянин. В этом году работы ведутся на 526 объектах, написал мэр столицы на своем сайте.

Самые крупные, где реставрацию планируют завершить, – павильоны ВДНХ, в том числе "Центральный". Его фасадам уже вернули исторический облик, а сейчас идут работы по восстановлению интерьеров. Внутри откроют экспозицию Третьяковской галереи. В павильоне "Геология", когда закончится реставрация, разместится экспозиция "Феномен жизни: от вируса до человека". Ее подготовил биологический музей имени Тимирязева.

Восстанавливают также корпуса "Микробиологическая промышленность", "Радиоэлектроника и связь", а также павильон "Физика". Еще одна большая реставрационная площадка – остров Балчуг. В 2021 году там открыли ГЭС-2, а в 2022 году вновь заработает Театр эстрады.

Сейчас идет реставрация фасадов и интерьеров здания. Еще один знаковый объект – Дом Абрикосовых. Его исторический облик уже воссоздали, теперь идут работы внутри, в интерьерах. После реставрации в особняке откроется гостиница.

В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады. Из-за коронавируса она проходит по другому сценарию. Маршрут и продолжительность существенно сократили, а зрителей не пустили. Кроме того, все этапы эстафеты организовали вдали от оживленных улиц и районов. Участие в ней примут более тысячи человек.

Факел прибудет на стадион "Птичье гнездо" 4 февраля вечером. Имя того, кому выпала честь зажечь Олимпийский огонь, держится в секрете. Между тем в Пекине среди прибывших на зимние Игры только за один день выявили 32 случая заражения коронавирусом. У половины из них коронавирус диагностировали прямо в аэропорту.

Медики в Олимпийской деревне отмечают, что заразившиеся атлеты и члены делегаций переносят болезнь бессимптомно или легко. Госпитализация никому не требуется. Организаторы соревнований заверили, что риск заражения коронавирусом внутри олимпийского "пузыря" практически сведен к нулю.

Коронавирус перестал проникать в легкие и теперь, как правило, поражает верхние дыхательные пути. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус постоянно меняется и ищет лучшую форму для адаптации в организме человека. Во всех регионах страны заболеваемость сейчас растет, констатировала Попова. При этом доля штамма "Омикрон" везде разная, но этот вариант все равно станет доминирующим.

Что касается заболевших, то пожилых среди них сейчас немного. Больше всего болеют работающие люди в возрасте от 30 до 49 лет и подростки от 15 до 18 лет. У последних, как отметила глава Роспотребнадзора, очень много контактов и они реже всего носят маски. Вирус эволюционирует, он чаще делает выбор в пользу невакцинированных детей. Это естественное развитие событий, пояснила Попова.

Что касается вакцинации от коронавируса, то, по словам главы Роспотребнадзора, она, скорее всего, останется и после пандемии. Тем более что ученые работают над созданием вакцины сразу от нескольких штаммов.