"Москва и мир": план развития транспортной системы столицы и антиковидные меры в Италии

В Москве утвердили план развития транспортной системы на этот год. Главный пункт – завершение строительства Большой кольцевой линии. А в 2023 году БКЛ должна заработать полностью. Выполнение программы обсуждали на заседании президиума столичного правительства. Так, на железной дороге собираются построить три новые станции и реконструировать семь существующих, в том числе Тимирязевскую и Окружную на МЦД-1, а также Печатники и Марьину Рощу на МЦД-2.

Также в этом году в городе продолжат обновлять парк общественного транспорта. На маршруты выйдут новые электробусы, трамваи и вагоны метро. В Красной Пахре построят крупнейший в Европе автопарк для электробусов. А в планах еще две масштабные реконструкции. Привести в порядок собираются Южный речной вокзал и эскалаторную галерею на Воробьевых горах, которая закрыта уже почти 40 лет. Отдельные планы есть на МКАД. Там появятся более тысячи камер. Таким образом, дорога будет полностью под видеонаблюдением.

В Европейскую часть России идет похолодание. В ночь на субботу будет уже -14 градусов, сообщили в Гидрометцентре. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд пояснил, что температура опустится на 6–8 градусов. При этом на данный момент, например, в Москве она выше нормы. Похолодание же приведет температуру к нормальным значениям. Синоптик сообщил, что февраль на всей территории России, за исключением Чукотки, будет теплым. А в некоторых регионах обещают аномальное количество осадков, в том числе Тверской и Брянской областях.

В столичном регионе снег поставил очередной рекорд. Высота снежного покрова в Москве за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров. Это вдвое больше климатической нормы. В городе до 2 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеозависимые люди также могут ощущать, как понизилось атмосферное давление. Но к концу рабочей недели оно придет в норму.

В Италии без ковид-сертификата граждане смогут посещать только продуктовые магазины. Невакцинированные также смогут попасть в больницы, полицейские участки и заправить машину на АЗС. Во все остальные заведения вход им запрещен. Кроме того, в стране сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет. Раньше мера касалась только медицинского персонала.

Ужесточают ограничения и в Саудовской Аравии. Теперь взять такси или проехать на общественном транспорте в стране могут только полностью привитые от коронавируса жители. А власти Австрии собираются подписать закон об обязательной вакцинации от коронавируса для всех людей. Документу осталось получить поддержку верхней палаты парламента. Если это произойдет, то Австрия станет первой страной в Евросоюзе, где будут введены такие экстренные меры. За отказ от прививки будет полагаться штраф.