"Москва и мир": в столице простились с Леонидом Куравлевым и антиковидные меры в Италии

В Москве простились в Леонидом Куравлевым. Церемония прошла в Центральной клинической больнице в закрытом режиме. Посетить ее смогли только родные и близкие друзья актера. Леонид Куравлев умер 30 января. Ему было 85 лет. Около месяца назад артиста госпитализировали в больницу с подозрением на COVID-19. Диагноз не подтвердился, но медики диагностировали у него вирусную пневмонию. Похоронили актера на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной.

Леонид Куравлев дебютировал в кино еще будучи студентом ВГИКа в 1958 году. А потом были сотни ролей. Зрители навсегда полюбили шофера Пашу Колокольникова из фильма "Живет такой парень", Шуру Балаганова из "Золотого теленка" и Жоржа Милославского из комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Последний раз народный артист снялся в кино в 2015 году, где он сыграл отца Леонтия в фильме "Весь этот джем".

В России выросли пенсии, маткапитал и другие пособия. Изменения вступили в силу с 1 февраля. Индексация коснулась неработающих пенсионеров. Выплаты увеличили более чем на 8,5% с 1 января. Это выше инфляции. В итоге средний размер страховой пенсии теперь составляет почти 19 тысяч рублей. Маткапитал проиндексировали тоже более чем на 8%. На первого ребенка выплатят 524,5 тысячи рублей. Вырос размер пособия и при рождении ребенка. Для родившихся после 1 февраля сумма составит почти 20,5 тысячи рублей.

Также в России ввели налог на банковские вклады. Его будут взимать только при определенном размере процентов и зависеть он будет от ключевой ставки Центробанка. Еще одно важное изменение касается должников. Теперь на их счетах будет сохраняться несгораемый остаток зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. Касается это почти всех должников, кроме алиментщиков.

В Италии без ковид-сертификата граждане смогут посещать только продуктовые магазины. Невакцинированные также смогут попасть в больницы, полицейские участки и заправить машину на АЗС. Во все остальные заведения вход им запрещен. Кроме того, в стране сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет. Раньше мера касалась только медицинского персонала.

Ужесточают ограничения и в Саудовской Аравии. Теперь взять такси или проехать на общественном транспорте в стране могут только полностью привитые от коронавируса жители. А власти Австрии собираются подписать закон об обязательной вакцинации от коронавируса для всех людей. Документу осталось получить поддержку верхней палаты парламента. Если это произойдет, то Австрия станет первой страной в Евросоюзе, где будут введены такие экстренные меры. За отказ от прививки будет полагаться штраф.