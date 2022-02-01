"Москва и мир": в столице простились с Леонидом Куравлевым и китайский Новый год

В Москве простились в Леонидом Куравлевым. Церемония прошла в Центральной клинической больнице в закрытом режиме. Посетить ее смогли только родные и близкие друзья актера. Леонид Куравлев умер 30 января. Ему было 85 лет. Около месяца назад артиста госпитализировали в больницу с подозрением на COVID-19. Диагноз не подтвердился, но медики диагностировали у него вирусную пневмонию. Похоронили актера на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной.

Леонид Куравлев дебютировал в кино еще будучи студентом ВГИКа в 1958 году. А потом были сотни ролей. Зрители навсегда полюбили шофера Пашу Колокольникова из фильма "Живет такой парень", Шуру Балаганова из "Золотого теленка" и Жоржа Милославского из комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Последний раз народный артист снялся в кино в 2015 году, где он сыграл отца Леонтия в фильме "Весь этот джем".

В России выросли пенсии, маткапитал и другие пособия. Изменения вступили в силу с 1 февраля. Индексация коснулась неработающих пенсионеров. Выплаты увеличили более чем на 8,5% с 1 января. Это выше инфляции. В итоге средний размер страховой пенсии теперь составляет почти 19 тысяч рублей. Маткапитал проиндексировали тоже более чем на 8%. На первого ребенка выплатят 524,5 тысячи рублей. Вырос размер пособия и при рождении ребенка. Для родившихся после 1 февраля сумма составит почти 20,5 тысячи рублей.

Также в России ввели налог на банковские вклады. Его буду взимать только при определенном размере процентов и зависеть он будет от ключевой ставки Центробанка. Еще одно важное изменение касается должников. Теперь на их счетах будет сохраняться несгораемый остаток зарплаты или пенсии в размере прожиточного минимума. Касается это почти всех должников, кроме алиментщиков.

В Китае встретили Новый год по восточному календарю. Все прошло без массовых гуляний, но с ярмарками и световыми шоу. Дома и улицы традиционно украсили иероглифами и красными фонариками. Китайцы верят, что этот цвет отпугивает злых духов. Несмотря на строгие ограничительные меры, во многих провинциях открыли новогодние ярмарки. Но уличные шествия и представления не проводили из-за пандемии. По таким правилам жители поднебесной встречают уже третий Новый год.

Главным развлечением для китайцев стал гала-концерт, который транслировали по телевидению. Ведущие вели обратный отсчет до наступления года водяного тигра. Праздничные каникулы в Китае продлятся до 6 февраля. На этот раз они совпадут с началом Олимпиады. Но посмотреть соревнования местные жители смогут только по телевизору. По решению МОК билеты на Игры из-за риска распространения коронавируса в свободную продажу не поступят.