"Москва и мир": увеличение числа сотрудников службы 122 в столице и китайский Новый год

В Москве увеличили количество сотрудников горячей линии 122. Сделано это из-за стремительного распространения штамма "Омикрон". Теперь на вопросы горожан отвечают семь тысяч специалистов – это в три раза больше, чем две недели назад.

Операторы круглосуточно консультируют по вопросам оказания медицинской помощи и записывают пациентов на прием к врачу. Кроме того, с 7:00 до 00:00 с их помощью можно оформить заявку на вызов медиков на дом. В экстренных случаях операторы адресуют звонки в скорую помощь. Также на линии 122 стало больше каналов связи. Благодаря этому службе удается выдерживать большой поток одновременных звонков.

Еще на линии работает голосовой помощник. Виртуальный оператор может записать на прием к врачу, перенести или отменить запись. Он также проконсультирует по вопросам вакцинации и проинформирует о том, как прикрепиться к поликлинике.

В Европейскую часть России идет похолодание. В ночь на субботу будет уже минус 14 градусов, сообщили в Гидрометцентре. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд пояснил, что температура опустится на 6–8 градусов. При этом в данный момент, например, в Москве она выше нормы. Похолодание же приведет температуру к нормальным значениям. Синоптик сообщил, что февраль на всей территории России, за исключением Чукотки, будет теплым. А в некоторых регионах обещают аномальное количество осадков, в том числе Тверской и Брянской областях.

В столичном регионе снег поставил очередной рекорд. Высота снежного покрова в Москве за сутки увеличилась с 47 до 49 сантиметров. Это вдвое больше климатической нормы. В городе до 2 февраля действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеозависимые люди также могут ощущать, как понизилось атмосферное давление. Но к концу рабочей недели оно придет в норму.

В Китае встретили Новый год по восточному календарю. Все прошло без массовых гуляний, но с ярмарками и световыми шоу. Дома и улицы традиционно украсили иероглифами и красными фонариками. Китайцы верят, что этот цвет отпугивает злых духов. Несмотря на строгие ограничительные меры, во многих провинциях открыли новогодние ярмарки. Но уличные шествия и представления не проводили из-за пандемии. По таким правилам жители поднебесной встречают уже третий Новый год.

Главным развлечением для китайцев стал гала-концерт, который транслировали по телевидению. Ведущие вели обратный отсчет до наступления года водяного тигра. Праздничные каникулы в Китае продлятся до 6 февраля. На этот раз они совпадут с началом Олимпиады. Но посмотреть соревнования местные жители смогут только по телевизору. По решению МОК билеты на Игры из-за риска распространения коронавируса в свободную продажу не поступят.