"Москва и мир": вакцинация подростков в столице и проливные дожди в Бразилии

В Москве от коронавируса начали вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура бесплатная и добровольная. Прививку делают "Спутником М". Прием ведется в 13 центрах, их организовали на базе детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно по телефону или онлайн с помощью порталов mos.ru, emias.info и мобильных приложений.

Запись необходима только на первый прием, приглашение на вторую прививку будет создано автоматически. Подростку нужно предъявить медикам свидетельство о рождении или паспорт, а также московский полис ОМC. Для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru понадобится СНИЛС.

Тем временем в столице число больничных коек для лечения детей с COVID-19 увеличили до 1,3 тысячи. Впервые с начала пандемии городу потребовались дополнительные места в клиниках для этой категории пациентов. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз. Каждые семь дней положительные ПЦР-тесты получают до 28 тысяч юных москвичей.

Дмитрий Песков опроверг планы о введения всероссийского локдауна из-за коронавируса. Ранее появились такие слухи. Пресс-секретарь президента отметил, что подобные меры не актуальны и не обсуждаются властями. Заболеваемость коронавирусом в стране поставила очередной рекорд – более 124 тысяч случаев за сутки. При этом число людей, которые попали в больницу с коронавирусом, даже снизилось в сравнении с предыдущим днем на 8%. Госпитализация по всей стране потребовалась девяти тысячам человек.

Лидеры по заболеваемости – Москва и Санкт-Петербург. В столице около 23,5 тысяч заболевших. Стремительный штамм "Омикрон" повлиял на работу Госдумы. В ближайшие две недели депутаты не будут собираться на пленарные заседания. В Санкт-Петербурге заразились за сутки почти 16 тысяч человек. В городском управлении Роспотребнадзора назвали эпидемиологическую ситуацию крайне сложной. 1 февраля в Санкт-Петербурге дополнительно развернут 300 коек во временном госпитале "Ленэкспо". А в четверг ковидные места появятся еще в одной больнице.

19 человек погибли в Бразилии после проливных дождей. Стихия накрыла юго-восток страны накануне. За 12 часов выпало около 100 миллиметров осадков. Ливни спровоцировали многочисленные паводки и оползни. Грязевые потоки разрушили и затопили десятки зданий. А вот американская Флорида переживает самую холодную зиму. Температура воздуха там опустилась до минус 3 градусов. Такого в регионе не было последние 12 лет.

В штате замерзли плантации цитрусовых и ожидается "игуанопад". Из-за холода ящерицы впадают в оцепенение и падают с деревьев. Трогать их не рекомендуют. Если игуану потревожить, она может укусить. В Европе тоже происходят природные катаклизмы. В Дании, Чехии, Эстонии и Польше устраняют последствия урагана "Малик". Он ломал деревья и опоры ЛЭП. Сотни тысяч человек остались без электричества. Синоптики предупреждают о шторме "Корри", который надвигается на север Европы и может стать еще более разрушительным.