"Москва и мир": оплата банковской картой в столичном метро и проливные дожди в Бразилии

Все турникеты в московском метро могут оборудовать системой для оплаты банковской картой к этому лету. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что сервис появился в столичном метро в 2016 году. Тогда им пользовались около тысячи человек в день. В данный момент уже почти 900 тысяч пассажиров оплачивают проезд банковской картой.

Ликсутов отметил, что москвичи очень быстро реагируют на инновации в транспорте и начинают их использовать. Так, систему оплаты Face Pay в этом году собираются запустить на МЦК, а в 2023 году – на МЦД, а также в электробусах, автобусах и трамваях. Сервис оплаты по лицу заработал более трех месяцев назад, а к нему уже подключились почти 70 тысяч пассажиров. Для этого нужно привязать банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы", а также загрузить туда свое фото. Чтобы оплатить проезд, потребуется посмотреть в камеру перед турникетом. Деньги при этом спишутся автоматически.

Дмитрий Песков опроверг планы о введения всероссийского локдауна из-за коронавируса. Ранее появились такие слухи. Пресс-секретарь президента отметил, что подобные меры не актуальны и не обсуждаются властями. Заболеваемость коронавирусом в стране поставила очередной рекорд – более 124 тысяч случаев за сутки. При этом число людей, которые попали в больницу с коронавирусом, даже снизилось в сравнении с предыдущим днем на 8%. Госпитализация по всей стране потребовалась девяти тысячам человек.

Лидеры по заболеваемости – Москва и Санкт-Петербург. В столице около 23,5 тысячи заболевших. Стремительный штамм "Омикрон" повлиял на работу Госдумы. В ближайшие две недели депутаты не будут собираться на пленарные заседания. В Санкт-Петербурге заразились за сутки почти 16 тысяч человек. В городском управлении Роспотребнадзора назвали эпидемиологическую ситуацию крайне сложной. 1 февраля в Санкт-Петербурге дополнительно развернут 300 коек во временном госпитале "Ленэкспо". А в четверг ковидные места появятся еще в одной больнице.

19 человек погибли в Бразилии после проливных дождей. Стихия накрыла юго-восток страны накануне. За 12 часов выпало около 100 миллиметров осадков. Ливни спровоцировали многочисленные паводки и оползни. Грязевые потоки разрушили и затопили десятки зданий. А вот американская Флорида переживает самую холодную зиму. Температура воздуха там опустилась до минус 3 градусов. Такого в регионе не было последние 12 лет.

В штате замерзли плантации цитрусовых и ожидается "игуанопад". Из-за холода ящерицы впадают в оцепенение и падают с деревьев. Трогать их не рекомендуют. Если игуану потревожить, она может укусить. В Европе тоже происходят природные катаклизмы. В Дании, Чехии, Эстонии и Польше устраняют последствия урагана "Малик". Он ломал деревья и опоры ЛЭП. Сотни тысяч человек остались без электричества. Синоптики предупреждают о шторме "Корри", который надвигается на север Европы и может стать еще более разрушительным.