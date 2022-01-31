"Москва и мир": вакцинация подростков в столице и COVID-19 в Пекине

В Москве от коронавируса начали вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Процедура бесплатная и добровольная. Прививку делают "Спутником М". Прием ведется в 13 центрах, их организовали на базе детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно по телефону или онлайн с помощью порталов mos.ru, emias.info и мобильных приложений.

Запись необходима только на первый прием, приглашение на вторую прививку будет создано автоматически. Подростку нужно предъявить медикам свидетельство о рождении или паспорт, а также московский полис ОМC. Для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru понадобится СНИЛС.

Тем временем в столице число больничных коек для лечения детей с COVID-19 увеличили до 1,3 тысячи. Впервые с начала пандемии городу потребовались дополнительные места в клиниках для этой категории пациентов. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз. Каждые семь дней положительные ПЦР-тесты получают до 28 тысяч юных москвичей.

В Пекине за сутки зафиксировали 24 новых случая COVID-19. Это максимум за последние полтора года. Всего по стране подтверждено более двух тысяч диагнозов. Такой всплеск происходит за четыре дня до начала Олимпийских игр. Среди прибывших в Пекин на соревнования тоже оказались заболевшие – 34 человека.

Чтобы остановить распространение вируса, власти КНР идут на беспрецедентные меры. На карантин закрывают целые кварталы. Всех жителей китайской столицы обязали пройти ПЦР-тестирование. А вот в Нью-Йорке, напротив, число новых случаев коронавируса резко пошло на спад. За последнюю неделю в городе зарегистрировали чуть более пяти тысяч заболевших. В начале января эта цифра была почти в 9 раз выше. При этом Нью-Йорк хорошо вакцинирован. Полностью привиты 75% жителей. Вакцинирован также каждый третий ребенок в возрасте от 5 до 12 лет.

Виктора Мережко похоронят рядом с женой на Троекуровском кладбище. Об этом СМИ сообщила его дочь. Кинематографист умер 30 января от осложнений после ковида. Ему было 84 года. Виктор Мережко – режиссер, сценарист и актер. По его сценариям снято более 50 фильмов, среди них – "Здравствуй и прощай", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву". Мережко автор более 15 пьес, которые до сих пор ставятся на российской сцене.

В один день с режиссером умер и его коллега – актер Леонид Куравлев. Артисту было 85 лет. В начале январе его госпитализировали с пневмонией, сообщалось, что коронавирус не подтвердился. Как рассказали в Союзе кинематографистов, актера похоронят 1 февраля на Троекуровском кладбище. Церемония прощания будет закрытой. Леонид Куравлев дебютировал в кино в 1958 году и в общей сложности сыграл более 200 ролей.