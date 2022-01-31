"Москва и мир": сервис по оплате банковской картой в столичном метро и COVID-19 в Пекине

Все турникеты в московском метро оборудуют системой для оплаты банковской картой к этому лету. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что сервис появился в столичном метро в 2016 году. Тогда им пользовались около тысячи человек в день. В данный момент уже почти 900 тысяч пассажиров оплачивают проезд банковской картой.

Ликсутов отметил, что москвичи очень быстро реагируют на инновации в транспорте и начинают их использовать. Так, систему оплаты Face Pay в этом году собираются запустить на МЦК, а в 2023 году – на МЦД, а также в электробусах, автобусах и трамваях. Сервис оплаты по лицу заработал более трех месяцев назад, а к нему уже подключились почти 70 тысяч пассажиров. Для этого нужно привязать банковскую карту и "Тройку" к приложению "Метро Москвы", а также загрузить туда свое фото. Чтобы оплатить проезд, потребуется посмотреть в камеру перед турникетом. Деньги при этом спишутся автоматически.

Опасная погода в Москве сохранится до вечера 1 февраля, предупредили в Гидрометцентре. В столичном регионе обосновался циклон "Надя". 31 января, по словам синоптиков, его влияние достигнет своего пика. Циклон уже повлиял на отправку самолетов и ситуацию на дорогах. По итогам двух дней снегопада в городе выпадет 25% месячной нормы осадков. А высота сугробов к 1 февраля превысит 50 сантиметров.

Снег будет идти пять дней, только интенсивность осадков снизится, а к субботе они и вовсе прекратятся. Что касается температуры, то синоптики обещают погодные качели. В данный момент аномально тепло, как в марте. Температура на 8–10 градусов выше нормы. К выходным похолодает, а на следующей неделе опять потеплеет. В Центральной России Гидрометцентр на этой неделе обещает комфортную погоду. Со среды начнет подниматься атмосферное давление, температура будет не сильно падать. Днем температура составит до минус 5 градусов.

В Пекине за сутки выявили 24 новых случая COVID-19. Это максимум за последние полтора года. Всего же по стране подтверждено более двух тысяч диагнозов. Такой всплеск происходит за четыре дня до начала Олимпийских игр. Среди прибывших в Пекин на соревнования тоже оказались заболевшие – 34 человека. Чтобы остановить распространение вируса, власти КНР идут на беспрецедентные меры. На карантин закрывают целые кварталы. Всех жителей китайской столицы обязали пройти ПЦР-тестирование.

А в Нью-Йорке, напротив, число новых случаев COVID-19 резко пошло на спад. За последнюю неделю в городе зарегистрировали чуть более пяти тысяч заболевших. В начале января эта цифра была почти в 9 раз выше. При этом в Нью-Йорке полностью привиты 75% жителей. Вакцинирован также каждый третий ребенок в возрасте от 5 до 12 лет.