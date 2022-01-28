"Москва и мир": погода в столице и пандемия коронавируса

В Москву пришел очередной снегопад. По прогнозам, он будет идти не менее пяти дней. За непогоду в регионе в ответе сразу два циклона. Первой на столицу напала "Мария". Этот североатлантический вихрь принес снег, который ухудшил видимость на дорогах до двух километров.

В субботу, 29 марта, осадки усилятся, а в воскресенье стихия возьмет небольшую паузу, но ненадолго, потом в столицу придет "Надя". Этот циклон зарядит обложные снегопады. Пика они достигнут в понедельник, 31 января. Выпадет до 7 миллиметров осадков. Ожидается, что сугробы вырастут до полуметра.

В первый день февраля снегопады начнут сходить на нет. При этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба. Это на 20 единиц ниже нормы. Что касается температуры, то предстоящие выходные будут идеальны для прогулок. Столбики термометров поднимутся на 5–6 градусов выше нормы.

Европа входит в менее острую фазу пандемии. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако там отметили: это значит, что все уже скоро завершится. В большинстве европейских стран по-прежнему фиксируется рекордная заболеваемость ковидом. Это связано с распространения штамма "Омикрон".

Суммарно ежедневно на континенте регистрируют более полутора миллионов новых случаев коронавируса. При этом, где-то ограничительные меры ужесточают, а где-то, напротив, отменяют. Например, в Австрии с 31 января перестанет действовать один из самых жестких в Европе локдаунов для непривитых. Сейчас тем, кто не вакцинировался, разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, в продуктовый магазин или аптеку.

При этом, с 1 февраля в стране вступит в силу закон об обязательной вакцинации. От прививки будут освобождены только дети, подростки и беременные женщины. Нарушителей закона будет находить полиция. Штраф за отсутствие санитарного сертификата может доходить до 600 евро.

За последние сутки в России подтвердились 98 тысяч новых случаев коронавируса. Новый максимум зафиксирован, в частности, в Санкт-Петербурге, там плюс почти 14 тысяч заболевших. На фоне этого в городе ввели новые ограничения. В основном меры касаются детей и подростков, они стали чаще заражаться. Так, для тех, кто младше 18 лет, временно закрыт вход в зоопарки, музеи, театры, цирки, кинотеатры, бассейны, фитнес‑центры и на катки.

Ужесточают санитарные правила и другие регионы. В Ивановской области объявили почти тотальную удаленку. На дистанционный формат работы переводят в том числе сотрудников социальной и экономической сфер. Тем, кто вынужден остаться на рабочих местах, будут раз в три дня проводить тесты на коронавирус. В Костромской области все действующие ковидные ограничения продлили сразу до марта. Это, например, самоизоляция для не привитых граждан старше 60 лет.