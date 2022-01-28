"Москва и мир": онлайн-больничный в столице и пандемия коронавируса

C 28 января москвичи с симптомами ОРВИ могут проконсультироваться с врачом и открыть больничный прямо из дома. Для этого нужно заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. С заболевшим свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на 7 дней.

Закрыть его после выздоровления тоже можно дистанционно, приходить в поликлинику для получения справки не нужно. Медик снова позвонит пациенту и вовремя аудиоконсультации уточнит, как тот себя чувствует. Если все в порядке, то больничный закроется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.

Москвичам напоминают, что при симптомах ОРВИ они также могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику – сделать это можно без записи и звонка или выбрав конкретное окно приема в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на сайте emias.info или портале mos.ru.

Европа входит в менее острую фазу пандемии. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако там отметили: это значит, что все уже скоро завершится. В большинстве европейских стран по-прежнему фиксируется рекордная заболеваемость ковидом. Это связано с распространения штамма "Омикрон".

Суммарно ежедневно на континенте регистрируют более полутора миллионов новых случаев коронавируса. При этом, где-то ограничительные меры ужесточают, а где-то, напротив, отменяют. Например, в Австрии с 31 января перестанет действовать один из самых жестких в Европе локдаунов для непривитых. Сейчас тем, кто не вакцинировался, разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, в продуктовый магазин или аптеку.

При этом, с 1 февраля в стране вступит в силу закон об обязательной вакцинации. От прививки будут освобождены только дети, подростки и беременные женщины. Нарушителей закона будет находить полиция. Штраф за отсутствие санитарного сертификата может доходить до 600 евро.

Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Это коснется тех, кого уже судили за такие преступления, а также тех, кто впервые совершит подобное в отношении двух или более несовершеннолетних. Раньше эту меру применяли только для рецидивистов, от чьих действий пострадали дети младше 14 лет. Теперь же она будет касаться всех случаев.

Законопроект был внесен в Думу после того, как в сентябре в городе Киселевск Кемеровской области 41-летний местный, ранее судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, убил двух девочек.

По данным, которые предоставили в Совете Федерации, в 2021 году число преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 8% – это почти в два раза больше, чем, например, в 2012 году. Более половины преступлений совершены в отношении подростков от 14 до 18 лет.