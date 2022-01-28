"Москва и мир": онлайн-больничный в столице и шторм "Ана" в Африке

C 28 января москвичи с симптомами ОРВИ могут проконсультироваться с врачом и открыть больничный прямо из дома. Для этого нужно заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. С заболевшим свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на 7 дней.

Закрыть его после выздоровления тоже можно дистанционно, приходить в поликлинику для получения справки не нужно. Медик снова позвонит пациенту и вовремя аудиоконсультации уточнит, как тот себя чувствует. Если все в порядке, то больничный закроется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.

Москвичам напоминают, что при симптомах ОРВИ они также могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику. Сделать это можно без записи и звонка или выбрав конкретное окно приема в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на сайте emias.info или портале mos.ru.

Число жертв тропического шторма "Ана" в Африке увеличилось до 70. Ранее сообщалось о 51-м погибшем. Уже шесть дней стихия бушует в сразу в трех странах: на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави. В регионе "Ана" вызвала наводнения и многочисленные оползни. Несколько сотен человек получили травмы. Больше всего пострадало островное государство Мадагаскар. Более 100 тысяч местных жителей там были вынуждены покинуть свои дома. Пункты временного размещения для них организовали в школах.

В Мозамбике тропический шторм разрушил около 10 тысяч домов, а в Малави власти объявили режим стихийного бедствия. Значительная часть страны уже третьи сутки остается без электричества.

Непогода испытывает и другие страны. Так, Ближний Восток накрыли сильные снегопады. В Ливане военные спасли более 60 людей, застрявших из-за стихии на трассе. Некоторые получили серьезные обморожения, им потребовалась медицинская помощь.

С февраля в России запустят туры на Байкал, на Сахалин и в Мурманск на основе чартерной перевозки. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, такой комплексный пакет обойдется в два раза дешевле, чем самостоятельное путешествие. Предложение, которое будет действовать до середины марта, понравится тем, кто давно мечтал увидеть полярное сияние, зимний Байкал или снежные пейзажи Сахалина.

Чартерные рейсы будут выполнять из Москвы в Улан-Удэ и на Сахалин раз в неделю и раз в пять дней – в Мурманскую область. Стоимость туров, например, на Байкал начинается от 38 тысяч рублей за человека. Туристы попробуют местную кухню, покатаются на собачьих упряжках, увидят прозрачный лед на озере.

Программу туристических чартеров запустили чуть больше года назад. Государство покрывает половину стоимости перевозок, и цена на перелет снижается примерно в два раза.