"Москва и мир": погода в столице и COVID-19

На Москву надвигается очередной снегопад. Он начнется 28 января и продлится как минимум трое суток. Сугробы вырастут на 5 сантиметров. В Гидрометцентре также предупреждают, что в городе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, временами будет метель.

В столице прогнозируется потепление. В субботу, 29 января, температура воздуха в городе будет колебаться от -5 до -3 градусов, а в воскресенье – от -6 градусов до 0. Такой температурный фон выше нормального примерно на 5 градусов.

Кроме того, в последний день недели в городе ожидается аномально низкое атмосферное давление. Оно может опуститься до 725 миллиметров ртутного столба. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в феврале во всем Центральном регионе ожидаются морозы. Однако ниже -20 градусов термометры не покажут.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло почти 362,5 миллиона. В тройку лидеров антирейтинга по числу заболевших по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Самая тяжелая ситуация складывается в Соединенных Штатах, там около 73 миллионов заразившихся. Жертвами коронавируса стали более 870 тысяч человек.

В Европе в целом заболеваемость продолжает расти. Несмотря на это, страны постепенно стали отказываться от пандемийных ограничений. Так, в Нидерландах барам и ресторанам разрешили открыться и работать до 22:00. Вход возможен только при предъявлении отрицательного теста или санитарного паспорта. Минздрав Дании предложил полностью отменить все меры начиная со следующей недели. А в Австрии с 1 февраля заканчивается локдаун для невакцинированных.

Тем временем в ЮАР обнаружен новый тип коронавируса. Пока он опасен только для летучих мышей. Однако ученые уверены, что достаточно всего одной мутации в его геноме, чтобы вирус смог сделать своей жертвой и человека.

Сертификат о медицинских противопоказаниях к вакцинации можно будет получить на "Госуслугах". Об этом сообщил Михаил Мишустин. Премьер также рассказал о дополнительном финансировании поликлиник. Это связно с большой нагрузкой, которая легла на них из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Сергей Собянин подписал указ о том, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут проконсультироваться с врачом и открыть больничный, не приходя в поликлинику. Для этого необходимо заполнить электронную форму на портале mos.ru. Кроме того, закрывать больничный тоже будут дистанционно – после того как медик уточнит самочувствие пациента вовремя аудиоконсультации.