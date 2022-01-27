"Москва и мир": погода в столице и отмена пандемийных ограничений в Англии

На Москву надвигается очередной снегопад. Он начнется 28 января и продлится как минимум трое суток. Сугробы вырастут на 5 сантиметров. В Гидрометцентре также предупреждают, что в городе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, временами будет метель.

При этом в столице прогнозируется потепление. В субботу, 29 января, температура воздуха в городе будет колебаться от -5 до -3 градусов, а в воскресенье – от -6 градусов до 0. Такой температурный фон выше нормального примерно на 5 градусов.

Кроме того, в последний день недели в городе ожидается аномально низкое атмосферное давление. Оно может опуститься до 725 миллиметров ртутного столба. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во всем Центральном регионе в феврале ожидаются морозы. Однако ниже -20 градусов термометры не покажут.

Англия снимает большинство пандемийных ограничений. Власти объявили, что это стало возможно благодаря массовой вакцинации бустерными дозами. Их получили 37 миллионов британцев. Правила смягчаются и в других регионах Соединенного Королевства, но не так радикально, как в Англии. Так, там перестает быть обязательным ношение масок в закрытых помещениях и транспорте. Для посещения массовых мероприятий и ночных клубов не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.

Кроме того, работодателям разрешено вернуть всех сотрудников в офисы. Остается неизменным обязательный пятидневный карантин для заболевших коронавирусом. Но и это правило, по словам премьера Бориса Джонсона, может быть скоро отменено. В Германии коронавирус поставил очередной рекорд – более 200 тысяч заболевших за сутки. Такого в стране не было с начала пандемии. В стране обсуждают введение обязательной вакцинации.

Сертификат о медицинских противопоказаниях к вакцинации можно будет получить на "Госуслугах". Об этом сообщил Михаил Мишустин. Премьер также рассказал о дополнительном финансировании поликлиник. Это связно с большой нагрузкой, которая легла на них из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Сергей Собянин подписал указ о том, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут проконсультироваться с врачом и открыть больничный, не приходя в поликлинику. Для этого необходимо заполнить электронную форму на портале mos.ru. Кроме того, закрывать больничный тоже будут дистанционно – после того как медик уточнит самочувствие пациента вовремя аудиоконсультации.