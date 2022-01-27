"Москва и мир": новая функция валидаторов и отмена пандемийных ограничений в Англии

У валидаторов в наземном транспорте столицы появилась новая функция. Пассажиры с их помощью могут активировать баланс на карте "Тройка". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Раньше пассажиру приходилось идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Теперь же горожане смогут активировать "Тройку" на любом маршруте, на одном из 25 тысяч валидаторов. Новый сервис работает просто: нужно пополнить баланс карты через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" или единый транспортный портал. После этого достаточно нажать на специальную кнопку справа от валидатора и на экране появится надпись об активации удаленного пополнения.

Первыми оценить сервис смогли жители ТиНАО. Там его протестировали на 90 автобусных маршрутах. Услуга оказалась популярной. Кроме того, с декабря проезд в транспорте можно оплатить виртуальной "Тройкой". Электронный проездной позволяет проходить турникет в одно касание. Оформить виртуальную "Тройку" можно в личном кабинете приложения "Метро Москвы".

Англия снимает большинство пандемийных ограничений. Власти объявили, что это стало возможных благодаря массовой вакцинации бустерными дозами. Их получили у37 миллионов британцев. Правила смягчаются и в других регионах Соединенного Королевства, но не так радикально, как в Англии. Так, там перестает быть обязательным ношение масок в закрытых помещениях и транспорте. Для посещения массовых мероприятий и ночных клубов не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации.

Кроме того, работодателям разрешено вернуть всех сотрудников в офисы. Остается неизменным обязательный пятидневный карантин для заболевших коронавирусом. Но и это правило, по словам премьера Бориса Джонсона, может быть скоро отменено. В Германии переходить на лайт-режим пока не спешат. Там более 200 тысяч заболевших за сутки. Такого в стране не было с начала пандемии. В стране обсуждают введение обязательной вакцинации.

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