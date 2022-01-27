"Москва и мир": новая функция валидаторов и COVID-19

У валидаторов в наземном транспорте столицы появилась новая функция. Пассажиры с их помощью могут активировать баланс на карте "Тройка". Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Раньше пассажиру приходилось идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Теперь же горожане смогут активировать "Тройку" на любом маршруте, на одном из 25 тысяч валидаторов. Новый сервис работает просто: нужно пополнить баланс карты через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" или единый транспортный портал. После этого достаточно нажать на специальную кнопку справа от валидатора, на экране появится надпись об активации удаленного пополнения.

Первыми оценить сервис смогли жители ТиНАО. Там его протестировали на 90 автобусных маршрутах. Услуга оказалась популярной. Кроме того, с декабря проезд в транспорте можно оплатить виртуальной "Тройкой". Электронный проездной в смартфоне позволяет проходить турникет в одно касание. Оформить виртуальную "Тройку" можно в личном кабинете приложения "Метро Москвы".

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло почти 362,5 миллиона. В тройку лидеров антирейтинга по числу заболевших по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Самая тяжелая ситуация складывается в Соединенных Штатах, там около 73 миллионов заразившихся. Жертвами коронавируса стали более 870 тысяч человек.

В Европе в целом заболеваемость продолжает расти, но, несмотря на это, страны постепенно стали отказываться от пандемийных ограничений. Так, в Нидерландах барам и ресторанам разрешили открыться и работать до 22:00. Вход возможен только при предъявлении отрицательного теста или санитарного паспорта. Минздрав Дании предложил полностью отменить все меры начиная со следующей недели. А в Австрии с 1 февраля заканчивается локдаун для невакцинированных.

Тем временем в ЮАР обнаружен новый тип коронавируса. Пока он опасен только для летучих мышей. Однако ученые уверены, что достаточно всего одной мутации в его геноме, чтобы вирус смог сделать своей жертвой и человека.

Первые российские олимпийцы прибыли в Китай. В среду, 26 января, из столичного аэропорта Шереметьево в Пекин вылетели команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. В составе первой группы, которая отправилась на Зимние игры, 59 человек. У России одна из самых многочисленных делегаций. В нее вошли более 460 членов, 212 из них – спортсмены.

Также в Пекине будут находиться тренеры и врачи. Всех прилетевших размещают в олимпийской деревне. В четверг, 27 января, официально открывают несколько объектов. До начала Зимних игр остается неделя. Уже в следующую пятницу в Пекине зажгут Олимпийский огонь. До 20 февраля там разыграют 109 комплектов медалей.

Из-за пандемии российские и другие спортсмены будут лишены живой поддержки своих болельщиков. На трибунах можно находиться лишь китайским зрителям. Особое внимание будет уделено самочувствию спортсменов. Каждое утро им нужно сдавать тест на коронавирус.