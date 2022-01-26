"Москва и мир": пункты экспресс-тестирования в столице и влияние COVID-19

Семь столичных пунктов экспресс-тестирования на коронавирус начали работать по новым адресам. Горожан теперь принимают в центрах госуслуг в районах Черемушки, Донском и Головинском. Кроме того, аналогичные точки открылись в четырех торговых центрах: "Атриуме", "Тишинке", "Пятом Авеню" и "Универмаге "Московский". Власти пошли на такие меры после того, так как количество желающих сдать быстрый анализ за неделю выросло в три раза.

До этого дня центры тестирования работали в вестибюлях пяти станций метро и на территории двух транспортно-пересадочных узлов. Люди посещали их в часы пик, это вызывало неудобства для других пассажиров. Поэтому было решено перенести пункты в более подходящие места. Для экономии времени посетителей просят заранее заполнять онлайн-заявку.

Также стало известно, что из-за очередного всплеска заболеваемости коронавирусом плановая госпитализация в детские больницы в Москве закрывается на три недели. Эта мера не касается экстренной помощи и пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Австрия с 31 января отменит локдаун для не привитых от коронавируса граждан. На такую меру власти решились после стабилизации ситуации в больницах. Однако посещать рестораны, магазины, а также театры и музеи не вакцинированные и не переболевшие ковидом австрийцы по-прежнему не смогут.

Во Франции коронавирус ставит новые рекорды. Накануне там зафиксирован очередной максимум за все время пандемии – более 500 тысяч заболевших за сутки.

Новые случаи COVID-19 выявлены в олимпийской столице. Накануне в Пекин прибыли более 300 человек, связанных с предстоящими Играми. У девяти из них ПЦР-тесты оказались положительными. Из-за роста числа заболевших власти решили ввести новые меры. Всем, кто за последние две недели покупал лекарства от простуды, кашля и другие подобные препараты, придется сдать тест. На самих Играх будут действовать строгие правила. Спортсмены смогут жить и соревноваться только в условиях "пузыря" – без возможности выйти из олимпийской деревни.

За последние сутки в России подтвердили более 74,5 тысячи новых случаев коронавируса. Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что доминировать в стране начинает "Омикрон". За сутки прибавились еще четыре региона, где выявили этот штамм.

В Минздраве заявили, что дети заражаются "Омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, из-за пандемии педиатрическую службу необходимо адаптировать к новым условиям. Специалисты разрабатывают и постоянно обновляют протоколы лечения детей. Также работает федеральный дистанционный реанимационно-консультативный центр.

Для подростков с 12 до 17 лет также доступна вакцинация. В поликлиники страны поставляют специальный препарат "Спутник М". Прививки подросткам делают с письменного разрешения родителей и только на добровольной основе. Сначала врачи введут первую компонент, а через 21 день нужно будет прийти за вторым.