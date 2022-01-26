"Москва и мир": стратегия научно-технологического развития Сеченовки и влияние COVID-19

Сеченовский университет утвердил стратегию научно-технологического развития на ближайшие восемь лет. Когда она будет реализована, вуз должен войти в число образовательных и научных центров мирового уровня. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании наблюдательного и попечительского советов университета. По словам мэра, Сеченовка – ведущий партнер правительства Москвы, вуз готовит медиков и проводит исследования для города.

Сеченовский университет планирует сразу несколько ключевых проектов, среди которых – биодизайн, система разработки оригинальных продуктов, технологий и лекарств, а также развитие лучших практик в медицине, науке и образовании.

Австрия с 31 января отменит локдаун для не привитых от коронавируса граждан. На такую меру власти решились после стабилизации ситуации в больницах. Однако посещать рестораны, магазины, а также театры и музеи не вакцинированные и не переболевшие ковидом австрийцы по-прежнему не смогут.

Во Франции коронавирус ставит новые рекорды. Накануне там зафиксирован очередной максимум за все время пандемии – более 500 тысяч заболевших за сутки.

Есть новые случаи коронавируса и в олимпийской столице. Накануне в Пекин прибыли более 300 человек, связанных с предстоящими Играми. У девяти из них ПЦР-тесты оказались положительными. Из-за роста числа заболевших власти решили ввести новые меры. Всем, кто за последние две недели покупал лекарства от простуды, кашля и другие подобные препараты, придется сдать тест. На самих Играх будут действовать строгие правила. Спортсмены смогут жить и соревноваться только в условиях "пузыря" – без возможности выйти из олимпийской деревни.

Минздрав опубликовал памятку, в которой описаны действия человека в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса или ОРВИ. Так, переболевшим или привитым от коронавируса без факторов риска специальное лечение не требуется. Однако это касается только людей до 60 лет. Пожилым нужно вызывать медиков.

Дети, у которых подтвердился коронавирус, должны оставаться дома. Лечение назначает врач, возможно, дистанционно. Вызывать скорую взрослому или ребенку нужно при температуре выше 38 градусов, одышке, боли в грудной клетке.

Роспотребнадзор опубликовал документ, согласно которому контактировавшие с больными коронавирусом теперь могут соблюдать самоизоляцию 7 дней, а не 14. Медики объяснили это тем, что большая часть случаев заражения сейчас происходит на ранних стадиях заболевания – за один-два дня до появления симптомов и через два-три дня после.