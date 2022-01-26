"Москва и мир": пункты экспресс-тестирования в столице и шторм "Ана"

Семь столичных пунктов экспресс-тестирования на коронавирус начали работать по новым адресам. Горожан теперь принимают в центрах госуслуг в районах Черемушки, Донском и Головинском. Кроме того, аналогичные точки открылись в четырех торговых центрах: "Атриуме", "Тишинке", "Пятом Авеню" и "Универмаге "Московский". Власти пошли на такие меры после того, так как количество желающих сдать быстрый анализ за неделю выросло в три раза.

До этого дня центры тестирования работали в вестибюлях пяти станций метро и на территории двух транспортно-пересадочных узлов. Люди посещали их в часы пик, это вызывало неудобства для других пассажиров. Поэтому было решено перенести пункты в более подходящие места. Для экономии времени посетителей просят заранее заполнять онлайн-заявку.

Также стало известно, что из-за очередного всплеска заболеваемости коронавирусом плановая госпитализация в детские больницы в Москве закрывается на три недели. Эта мера не касается экстренной помощи и пациентов с тяжелыми заболеваниями.

По меньшей мере 46 человек стали жертвами тропического шторма "Ана". Несколько дней он бушует в сразу в трех африканских странах: на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави. Сотни людей обратились за помощью к медикам. Основной удар стихия нанесла по острову Мадагаскар. 65 тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Многие населенные пункты сейчас отрезаны от цивилизации, дороги оказались размыты.

Аналогичная ситуация складывается в соседних пострадавших государствах. Синоптики предупреждают, что сейчас шторм движется на запад, вглубь континента, но постепенно теряет силу.

Турцию с Грецией продолжает засыпать снегом. Из-за непогоды Афины объявили 26 января выходным. Осадки оставили без электричества и интернета десятки районов столицы и ее пригорода. Коллапс произошел и на дорогах – в заторах застряли сотни машин. На северо-западе Турции сложилась похожая картина, такого снега там не было почти 30 лет. В Стамбуле временно закрыты учебные заведения, а в международном аэропорту города отменены десятки рейсов.

За последние сутки в России подтвердили более 74,5 тысячи новых случаев коронавируса. Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что доминировать в стране начинает "Омикрон". За сутки прибавились еще четыре региона, где выявили этот штамм.

В Минздраве заявили, что дети заражаются "Омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, из-за пандемии педиатрическую службу необходимо адаптировать к новым условиям. Специалисты разрабатывают и постоянно обновляют протоколы лечения детей. Также работает федеральный дистанционный реанимационно-консультативный центр.

Подросткам с 12 до 17 лет тоже доступна вакцинация. В поликлиники страны поставляют специальный препарат "Спутник М". Прививки подросткам делают с письменного разрешения родителей и только на добровольной основе. Сначала врачи введут первую компонент, а через 21 день нужно будет прийти за вторым.