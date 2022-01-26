"Москва и мир": погода в столице и шторм "Ана"

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Москву снова засыпало снегом. Снегопад начался 25 января вечером и местами идет до сих пор. На дорогах и тротуарах возможно образование гололедицы. Пешеходов просят быть осторожнее, а автомобилистам советуют выбирать для поездок по городу общественный транспорт.
По словам синоптиков, над столицей сейчас находится тыловая часть циклона. По этой причине атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба. Кроме того, в Москве дует северный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду.
На столичных дорогах проводится уборка снега. Специалисты расчищают не только проезжую часть, но и много внимания также уделяют остановкам, подходам к метро и МЦК, железнодорожным станциям, территориям рядом с больницами, школами, детскими садам и прочими соцобъектами. Если где-то не убрано, то об этом можно рассказать на портале "Наш город". Коммунальщики обещают быстро устранить проблему.
По меньшей мере 46 человек стали жертвами тропического шторма "Ана". Уже несколько дней он бушует в сразу в трех африканских странах: на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави. Сотни людей обратились за помощью к медикам. Основной удар стихия нанесла по острову Мадагаскар. 65 тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Многие населенные пункты сейчас отрезаны от цивилизации, дороги оказались размыты.
Аналогичная ситуация сложилась и в соседних пострадавших государствах. Синоптики предупреждают, что сейчас шторм движется на запад, вглубь континента, но постепенно теряет силу.
Турцию с Грецией продолжает засыпать снегом. Из-за непогоды Афины объявили 26 января выходным. Осадки оставили без электричества и интернета десятки районов столицы и ее пригорода. Коллапс и на дорогах – в заторах застряли сотни машин. На северо-западе Турции похожая картина, такого снега там не было почти 30 лет. В Стамбуле временно закрыты учебные заведения, а в международном аэропорту города отменены десятки рейсов.
Минздрав опубликовал памятку, в которой описаны действия человека в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса или ОРВИ. Так, переболевшим или привитым от ковида без факторов риска специальное лечение не требуется. Однако это касается только людей до 60 лет. Пожилым нужно вызывать медиков.
Дети, у которых подтвердился коронавирус, должны оставаться дома. Лечение назначает врач, возможно, дистанционно. Вызывать скорую взрослому или ребенку нужно при температуре выше 38 градусов, одышке, боли в грудной клетке.
Роспотребнадзор опубликовал документ, согласно которому контактировавшие с больными коронавирусом теперь могут соблюдать самоизоляцию 7 дней, а не 14. Медики объяснили это тем, что большая часть случаев заражения сейчас происходит на ранних стадиях заболевания – за один-два дня до появления симптомов и через два-три дня после.
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